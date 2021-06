Qui est Hasbulla (contre le Hezbollah) ? Logan Paul consacre son combat à un adolescent russe

Au milieu des préparatifs de son prochain match de boxe contre Floyd Mayweather, YouTuber Logan Paul est confronté à des questions sur sa relation présumée avec le DJ, mannequin et influenceur Charly Jordan.

Plus précisément, on a récemment demandé à Paul s’il était vrai qu’il dédiait le combat de dimanche soir à Jordan.

Au-delà de ce qu’elle a révélé sur son statut relationnel, la réponse de Paul a laissé beaucoup (lire : moi, au moins) perplexes.

« Je vais remettre les pendules à l’heure maintenant », a déclaré Paul. « Ce n’est pas vrai. Je dédie le combat au Hezbollah, le plus grand et le plus féroce guerrier de notre temps. Tant que je canalise mon Hezbollah intérieur, je crois que je peux remporter une victoire dans ce combat. »

Attendez… Logan Paul vient de dire qu’il dédie le combat au… Hezbollah ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Hezbollah, qui signifie « Parti de Dieu » en arabe, est un groupe politique et militant musulman chiite basé au Liban qui est considéré par les États-Unis et d’autres pays occidentaux comme un groupe terroriste.

Et bien que ce soit le mot que certains d’entre nous (lire : moi et aussi le sous-titrage codé sur YouTube) pensaient qu’il avait dit, non, ce n’est pas le cas.

Ce que Paul a réellement dit était ceci : « Je dédie le combat à Hasbulla, le plus grand et le plus féroce guerrier de notre temps. Tant que je canalise mon intérieur Hasbulla, je crois que je peux remporter une victoire dans ce combat. »

Qui est Hasbulla ?

Le guerrier auquel Paul fait référence est Hasbulla Magomedov, qui serait une blogueuse de 18 ans et sensation TikTok de Makhachkala, en Russie.

On pense que Hasbulla est née avec une maladie génétique connue sous le nom de GHD (déficience en hormone de croissance), parfois appelée nanisme ou nanisme hypophysaire, qui, selon Johns Hopkins, se traduit par « une taille anormalement courte avec des proportions corporelles normales ».

Hasbulla lui-même ne mesure que 3 pieds, quatre pouces et pèserait environ 35 livres. Pour référence, si vous regardez une courbe de croissance typique utilisée par les pédiatres aux États-Unis, sa taille est égale à celle d’un homme moyen de 5 ans.

L’adolescent a construit une base de fans fidèles après la sortie de ses vidéos de style de combat MMA sur TikTok au cours de la dernière année.

Il compte désormais 3,2 millions d’abonnés sur TikTok, 321 000 abonnés sur (ce qui semble être le sien) Instagram, près de 205 000 abonnés sur son Compte de page de fans sur Twitter et son propre subreddit dédié, r/Hasbulla.

Les fans l’ont surnommé « Mini-Khabib » – une référence affectueuse au combattant russe de MMA de 32 ans Khabib Nurmagomedov, qui a même posté une vidéo de son « mini-moi » sur Instagram.

Pourquoi Logan Paul dédie-t-il le combat de Mayweather à Hasbulla Magomedov ?

Paul est apparemment un grand fan de Hasbulla.

Lors d’une conférence de presse d’avant-combat, il a professé son amour pour l’adolescent russe qu’il a qualifié de « guerrier le plus féroce que le monde ait jamais vu ».

« Je sais que tant que je canaliserai mon Hasbulla intérieur, le plus grand combattant de notre temps, nous ferons le travail », a déclaré Paul, ajoutant: « Je veux qu’il sorte avec moi. Donnez-moi Hasbulla! »

Un Hasbulla honoré a répondu sur Twitter, en disant « » J’aime remercier [Logan Paul] d’être également un fan de Hasbulla et d’annoncer qu’en tant que communauté Hasbulla, nous le soutenons dans son combat contre Mayweather (Vous aimez Hasbulla, nous vous aimons). »

Il y a une certaine controverse autour de Hasbulla.

Comme on pouvait s’y attendre pour la plupart des gens du cercle de Paul, il existe une controverse entourant la carrière potentielle de Hasbulla en tant que combattant.

Des promos produites par le blogueur tchétchène et combattant de MMA Askhab Tamaev ont annoncé un match à venir entre Hasbulla et le chanteur russe Abdu Rozik, qui aurait 17 ans et une taille similaire en raison du rachitisme.

Mais Uliana Podpalnaya, chef de l’Association russe des sports nains, a déclaré qu’un combat entre les deux serait contraire à l’éthique.

« Ce n’est même pas comme un combat de spectacle », a-t-elle déclaré. « [Magomedov and Rozik] être payé beaucoup d’argent et c’est un spectacle pour faire rire les gens… Il n’y a rien de grave là-dedans, ce n’est pas du sport. C’est contraire à l’éthique, faux, de mon point de vue. »

Honnêtement, étant donné le manque de sous-titres, de badges de vérification et d’autres informations disponibles sur les réseaux sociaux, il est vraiment difficile de savoir avec certitude quelle est la situation de Hasbulla.

Cela dit, nous l’enracinons certainement!

La rédactrice en chef adjointe Arianna Jeret, MA/MSW, a été présentée dans Cosmopolitan, The Huffington Post, Yahoo Style, MSN, Fox News, Bustle, Parents et plus encore. Suis-la sur Twitter et Instagram pour en savoir plus.