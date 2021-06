Muse sort la version anniversaire renouvelée de sa chanson « Megalomanía »

La agrupación de rock alternativo Muse se encuentra en preparativos para celebrar el 20 aniversario de “Origin of Symmetry”, segundo álbum de estudio en el que los músicos británicos lograron imponer el sonido que los caracterizaría desde entonces, convirtiéndose en uno de sus trabajos más importantes jusqu’au moment.

Sorti au public le 17 juillet 2001, « Origin of Symmetry » comportera une version renouvelée des remixes qui seront mis en vente le 18 juin, avec sa sortie vinyle respective prévue pour le 9 juillet. Muse a récemment sorti la version remaniée de sa chanson « Megalomania » pour ses fans.

Muse a préparé ce nouvel album de remix avec le producteur de musique Rich Costey, un collaborateur du groupe tout au long de sa trajectoire. Ce nouveau matériau serait anticipé par Matt Bellamy et compagnie comme un matériau avec « un son plus ouvert, dynamique et moins écrasé ».

Dans une nouvelle vidéo, Bellamy a partagé quelques mots avec le batteur Dominic Howard sur la façon dont cette nouvelle version de la chanson diffère de l’original. « Avec l’original, nous avions tendance à l’époque à le faire sonner comme un album vintage ou quelque chose comme un enregistrement des années 20. Nous avons adopté une approche légèrement différente avec celui-ci. » commenta Howard.

Bellamy a ajouté en référence à l’utilisation d’un orgue d’église : « En entendant ça et à quel point ce son était génial et le fait que c’était un véritable orgue d’église, encore une fois, nous avons poussé cette ligne pour ce nouveau mix, donc c’est plus important. » . Les deux musiciens considèrent que c’est la chanson de l’album qui a reçu le plus de changements lors de leur nouveau mix.

Après le lancement de « Simulation Theory » en 2018, les membres de Muse ont confirmé l’année dernière qu’ils travaillaient déjà sur leur nouveau matériel, assurant qu’ils s’étaient inspirés du « chaos et des protestations » qui ont eu lieu récemment.