« Cruella » a déjà une suite en développement

Tout semble indiquer qu’Emma Stone n’a pas terminé son interprétation de Cruella de Vil, l’un des méchants les plus emblématiques de Walt Disney Pictures, car les studios planifieraient déjà sa suite, selon un nouveau rapport du Hollywood Reporter.

Le rapport indique que les dirigeants de Disney s’attendent à ce que la principale équipe créative revienne pour ce nouvel opus, y compris le réalisateur Craig Gillespie et le scénariste Tony McNamara. Ceci à la suite de la première simultanée réussie du film dans les salles et du service Disney + « Premier Access », réussissant à récolter environ 48,5 millions de dollars au box-office mondial au cours de sa première semaine.

Dans « Cruella », Emma Stone, lauréate d’un Oscar, se plonge dans une histoire sur les origines du méchant emblématique des « 101 Dalmatiens », dans un casting mettant en vedette Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Mark Strong, entre autres.

Craig Gillesípie, son réalisateur, a l’habitude de raconter des histoires sur des parias et des personnages perçus comme des méchants, comme c’est le cas de « Moi, Tonya », un film pour lequel Margot Robbbie a été nominée pour l’Oscar de la « Meilleure actrice ». Lors d’une conversation avec Collider, le réalisateur a partagé quelques mots sur le script et, la première fois qu’il l’a lu, il a estimé que ce n’était pas quelque chose dans lequel il pouvait exceller.

«Il était un peu plus direct avec le récit et le drame, et je voulais vraiment lui insuffler cette énergie, ce ton et sa jouabilité. Cela m’a donné une pause pendant laquelle j’ai pu en arriver là. » Guillespie assure que ses entretiens avec Tony McNamara (avec qui Stone avait déjà travaillé sur ‘The Favorite’), ont été d’une grande aide, y compris le soutien de Disney, pour pouvoir réécrire le film et l’adapter à ce qu’il voulait raconter.

Guillespie conclut que la fin est restée la même, seulement que McNamara a ajouté l’attitude punk de Cruella dans sa confrontation avec la baronne, en plus des séquences que les deux personnages ont partagées ensemble à l’écran et de la relation de haine qui naît entre eux. « Cruella » continue toujours dans les salles et le service Disney + « Premier Access ».