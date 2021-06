Les photos de She-Hulk Set ont Mark Ruffalo de retour en tant que Mo-Cap Hulk dans la série Disney +

Les premières images du tournage du prochain Marvel Elle-Hulk La série Disney + est maintenant sortie, l’une d’entre elles mettant en vedette Mark Ruffalo, qui devrait reprendre le rôle de Bruce Banner et The Hulk. Vêtu d’un costume de capture de mouvement et arborant ce qui doit maintenant être les points mo-cap bien trop familiers sur son visage, l’image confirme que Ruffalo apparaîtra dans la série en tant que Green Goliath et pas seulement en tant que Bruce Banner humain.

Mark Ruffalo pas de set de #SheHulkpic.twitter.com/J5IHVQiXPQ – Nouvelles Marvel (@BRMarvelNews) 3 juin 2021

« Quel plaisir de rencontrer Marc Ruffalo sur le tournage de Marvel, toujours inspiré par son travail, un gars tellement cool… terre-à-terre, c’est rare de trouver des gens comme ça dans ce métier, donc c’est un honneur d’être dans le même plateau avec lui ! », a déclaré la légende partagée avec lui les images dans une publication sur les réseaux sociaux.

Bien que les images ne montrent pas grand-chose, l’utilisation de plus de mo-cap sur Ruffalo suggère fortement qu’il continuera d’être la bannière/Ponton hybride apparu pour la première fois en 2019 Avengers : Fin de partie. Après s’être battus pour le contrôle pendant tant d’années, Banner et Hulk ont ​​finalement pu mettre leurs différends de côté après la défaite face à Thanos, fusionnant leurs cerveaux et leurs muscles pour créer une identité qui est devenue le professeur Hulk. Les fans de Marvel se sont demandé si ce serait la version du personnage présenté dans Elle-Hulk, ou si Banner reviendrait à une forme humaine, et il semble maintenant que ce soit le premier.

Le Disney+ Elle-Hulk la série a tout le pedigree de la comédie derrière elle et sera dirigée par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao et est réalisé par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (Bio AP). Le spectacle sera animé par Orphelin noir‘s Tatiana Maslany, et se concentrera sur Jennifer Walters (jouée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle sort, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7″ – et verte », a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors de la présentation de Marvel au dernier Disney. Événement de la journée des investisseurs. Le patron de Marvel a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages de tout le MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée spécifiquement dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, on ne sait jamais quels personnages de Marvel vont apparaître d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

Feige a depuis révélé quelques détails supplémentaires, décrivant la série comme une « comédie légale d’une demi-heure » et quelque chose que Marvel Studios n’a « jamais fait auparavant ». Il a en outre révélé que la série s’inspirerait et « resterait fidèle » à la course She-Hulk de l’écrivain-artiste John Byrne dans les années 1980, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel qui peut briser le quatrième mur.

Elle-Hulk n’a pas encore de date de sortie Disney +, mais devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. Cela nous vient de Nouvelles Marvel.

