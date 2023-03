Qui est Eylül Tumbar, l’actrice qui joue Bambi dans « Qui fuyons-nous, maman ? »

Sept chapitres ont changé la vie de Tombeau d’Eylül pour toujours. L’actrice turque a remarquablement changé sa vie avec sa performance dans « Qui fuyons-nous, maman ? »la série qui rencontre un succès international sur la plateforme de streaming Netflix. La jeune artiste tient l’un des rôles principaux aux côtés de Melisa Sözen.

Le programme a atteint le sommet des listes des fictions les plus regardées dans différentes parties du monde. Écrit par ertan kurtulanl’intrigue est basée sur le roman homonyme de Perihan Magdenpublié en 2007.

« Biz Kimden Kaciyorduk Anne ? », comme on l’appelle dans sa langue d’origine, et « Qui fuyions-nous ? » en anglais, il a été la grande fenêtre sur le monde du jeu d’acteur de Tumbar, ainsi que la confirmation du grand moment que vivent les productions et les acteurs ottomans.

Ainsi, une question croise la curiosité des millions de téléspectateurs de la production télévisuelle : qui est l’actrice qui donne vie à Bambi dans « Qui fuyons-nous, maman? ». Il s’agit d’Eylül Tumbar et nous vous disons ici ce que l’on sait d’elle.

Le mannequin posant pour ses réseaux sociaux (Photo : Eylül Tumbar / Instagram)

QUI EST EYLÜL TUMBAR ?

Eylül Tumbar est une actrice turque qui a fait ses débuts à la télévision avec son personnage de bambi dans la série « Qui fuyons-nous, maman ? »l’une des productions les plus réussies de 2023 sur la plateforme de streaming Netflix.

On sait peu de choses sur la biographie de la talentueuse jeune femme. On estime qu’elle a environ 20 ans et qu’elle a été mannequin avant de faire le grand saut vers le petit écran. Il n’y a aucune référence à son travail dans d’autres productions, telles que des films ou des vidéoclips.

RenverserDe plus, il a un compte officiel sur Instagram avec plus de 12 mille abonnés. Sur son profil sur ledit réseau social, elle publie des photos et des vidéos de son travail de mannequin et aussi comment elle profite de son temps libre : toujours sous le soleil ou avec les personnes de son entourage le plus proche.

L’actrice montrant son quotidien à ses followers (Photo : Eylül Tumbar / Instagram)

COMMENT EYLÜL TUMBAR VIVRE-T-IL LE SUCCÈS DE « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

Tombeau d’Eylül partagent généralement des histoires et certaines publications de la succès de « Qui fuyons-nous, maman? » dans divers pays. La série ottomane a atteint les premières places dans la préférence des utilisateurs de la plateforme de streaming Netflix. Son interprétation en a ému plus d’un.

abattre est Bambi, une jeune femme qui fugue avec sa mère mais qui essaie de maintenir une réalité idéale pour échapper à la sombre vérité qui les hante. L’interprète a réalisé une prestation convaincante de son personnage.

PHOTOS EYLÜL TUMBAR SUR INSTAGRAM

Tumbar posant dans une robe noire (Photo : Eylül Tumbar / Instagram)

Eylül à côté d’une sculpture (Photo : Eylül Tumbar / Instagram)

COMMENT VOIR « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

la série turque « Qui fuyons-nous, maman ? »qui a une saison de sept chapitres, est disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pour voir la production télévisée, vous devez avoir un abonnement et cliquer sur ce lien.

Regardez ici le bande annonce officielle de la série :