Jeremy Renner partage une mise à jour prometteuse sur son rétablissement

L’année a commencé difficilement pour les anciens de Marvel, Jérémy Renner. En janvier, l’acteur a subi un grave accident de chasse-neige qui l’a conduit aux urgences. Mais son rétablissement semble s’améliorer régulièrement. Hier, l’acteur a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo de lui-même utilisant un tapis roulant spécial. La vidéo peut être visionnée ci-dessous.





La vidéo a été initialement partagée sur l’histoire Instagram de Renner, que Variety a pu capturer à l’écran. Dans la vidéo elle-même, Renner explique dans la vidéo que le « mouvement de marche » est tout lui. Pendant ce temps, le tapis roulant anti-gravité aide à retirer une partie de son poids corporel. Cela permet à l’acteur de se muscler plus facilement sans trop solliciter ses jambes.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Un début effrayant pour 2023

Jérémy Renner/Instagram

L’incident qui a conduit Renner à l’hôpital a commencé début janvier. Renner utilisait un chasse-neige pour aider un membre de la famille lorsque le véhicule a commencé à glisser. Le véhicule de 14 000 livres a écrasé l’acteur, lui brisant plus de 30 os. Renner a été transporté par avion à l’hôpital le plus proche et a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Depuis l’incident, le soutien au Oeil de faucon l’acteur a inondé ses comptes de médias sociaux. Des fans du monde entier se sont connectés pour souhaiter le meilleur à Renner. L’acteur a depuis suivi ses comptes, publiant de nombreuses mises à jour et merci à ses fans de soutien.

Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière…. Né d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable. Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention pour ma famille et moi…. Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés se répareront, se renforceront, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent. Amour et bénédictions à vous tous.

De grandes choses se passent encore pour Renner

Disney+

Alors que Renner travaille toujours dur pour récupérer, Disney travaille également. La société a annoncé plus tôt ce mois-ci que Rennervations commencera à diffuser le mois prochain. La série, mettant en vedette Renner, le suivra alors qu’il parcourt le monde pour remettre à neuf de vieux véhicules à de toutes nouvelles fins. La série en quatre parties sera disponible en streaming sur Disney + le 12 avril. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Renner avait ceci à dire avec Variety en prévision de la série.

« Je suis dans cette aventure depuis de nombreuses années et j’ai commencé dans ma communauté en construisant des véhicules pour les personnes dans le besoin. Mais il y a quelques années, je me suis dit : ‘Comment puis-je ajouter cela et créer un impact plus important sur toute une communauté ?’ Et c’est ce que fait cette émission. C’est l’une de mes plus grandes passions et c’est une force motrice dans mon rétablissement, et j’ai hâte que le monde le voie.

À en juger par ces déclarations, il semble que Renner envisage de faire plus que quatre épisodes de sa série. Peut-être qu’il pourrait y avoir une deuxième partie en magasin pour Rennervations, mais seulement si Renner lui-même en est capable. Bien qu’on ne puisse pas précipiter la récupération, il semble que l’acteur soit sur la bonne voie pour atteindre cette ligne d’arrivée.