Ce que pense Mindy Kaling des rumeurs selon lesquelles BJ Novak serait le père de ses enfants

Mindy Kaling ne prête aucune attention aux rumeurs entourant sa relation avec BJ Novak, en particulier lorsqu’il s’agit de ses deux enfants.

La créatrice de « Never Have I Ever » est mère d’une fille de 4 ans, Katherine, et d’un fils d’un an, Spencer. Bien qu’elle n’ait jamais identifié publiquement le père de ses enfants, au fil des ans, de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de Novak, 43 ans.

Les deux anciennes co-stars de « The Office » se sont rencontrées dans la comédie NBC en 2004. Ils se sont brièvement fréquentés pendant l’émission, avant de se séparer en 2007 et sont restés des amis proches depuis.

« Cela ne me dérange pas », a déclaré Kaling, 43 ans, au magazine Marie Claire dans une nouvelle interview publiée mardi à propos de rumeurs selon lesquelles Novak serait le père de ses enfants. « Il est le parrain de mes deux enfants – et ils ont une si bonne relation – et jusqu’à présent (les rumeurs n’ont pas) affecté mon bonheur du tout, cela n’a pas affecté mes enfants ou BJ »

« Si c’est ce qui va titiller les gens, je vais le prendre », a-t-elle ajouté.

Mindy Kaling et BJ Novak à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020 le 9 février 2020 à Beverly Hills. Matt Winkelmeyer / VF20/WireImage via Getty Images

Kaling a révélé pour la première fois que Novak était le parrain de sa fille dans une interview « Good Housekeeping » en 2019.

« BJ ressemble tellement plus à une famille maintenant qu’à un ami platonique », avait-elle déclaré à l’époque. « C’est le parrain de ma fille, il vient comme une fois par semaine. Parfois, il vient juste pour passer du temps avec elle.

Après que la star de « The Mindy Project » ait secrètement accueilli son petit garçon en 2020, Novak est également devenu le parrain de Spencer. Quelques semaines après avoir donné naissance au bébé n ° 2, Kaling a confié à Jenna Bush Hager AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna à quel point l’acteur adore ses enfants et prend son rôle de parrain au sérieux.

« Vous savez, il a dit la chose la plus drôle parce qu’il est tellement attaché à mon enfant aîné, ma fille », a déclaré Kaling. « Quand j’ai dit, tu sais, ‘BJ, si quelque chose m’arrive, ce n’est pas comme si j’avais un mari, comme si tu devais juste prendre les enfants.’ Et il est comme ‘Oh, mon Dieu, ne me tente pas.’

Les deux acteurs posent à la première de « Vengeance » à Los Angeles à l’hôtel Ace le 25 juillet 2022 à Los Angeles, Californie. Steve Granitz / FilmMagic

« Il a dit la chose la plus drôle, il a dit: » Pouvez-vous intenter une action en justice pour les droits de paternité de Dieu? « , a-t-elle ajouté. « … Il l’aime tellement. »

Bien qu’ils puissent avoir une relation platonique, les deux se soutiennent constamment. Kaling a récemment assisté à la première en juillet du nouveau film de Novak « Vengeance » à Los Angeles. Ils étaient également les rendez-vous de l’autre à la soirée des Oscars Vanity Fair 2022. En novembre 2021, l’acteur est également sorti pour soutenir la nouvelle série HBO Max de Kaling, « The Sex Lives of College Girls », lors de sa première à Los Angeles.

Kaling, quant à elle, a parlé de ses deux enfants lors de l’épisode de mardi de l’émission AUJOURD’HUI. En parlant avec Craig Melvin, elle a plaisanté en disant que « son enfant de 4 ans est un peu un conte de fées ».

« Je suis excitée parce qu’elle était un peu indifférente à son jeune frère et maintenant il lui est vraiment utile parce qu’elle peut dire, ‘Maman, il a mangé un bretzel par terre. Attirez-lui des ennuis! », A-t-elle dit.

Ajoutant: « Je suis comme, ‘C’est OK. On n’a pas à se moquer de notre petit frère. Il ne fait de mal à personne qu’il mange le bretzel par terre.