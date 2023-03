Chaîne Warner

La première des derniers épisodes de Riverdale arrive, une série qui dira au revoir dans sa saison 7. Ici, nous vous dirons à partir de quelle heure et où elle sera disponible.

© Le C.W.Riverdale: à quelle heure commence la saison 7 sur Warner Channel.

Les réseaux de télévision ont lancé d’innombrables séries ces dernières années, mais peu ont atteint l’impact et la popularité de riverdale. L’adaptation des personnages d’Archie Comics a été un succès sur The CW et Warner Channel en Amérique latine, bien qu’elle doive également une partie au service de streaming Netflix. Il est actuellement dans la semaine d’ouverture de ce qui sera sa septième et dernière saison.

Malheureusement pour les fans, en mai 2022, ils ont annoncé que le spectacle se terminerait dans son septième épisode. Cela a été révélé avec de multiples annulations du réseau, pour diverses raisons qui n’ont fait qu’ajouter plus de mystère. « Nous traiterons le spectacle comme il le mérite… Nous voulons nous assurer qu’il se déroule dans le bon sens »a déclaré Mark Pedowitz, président et directeur de The CW.

+ À quelle heure est la première de Riverdale 7 sur Warner Channel

Après une longue attente, il a été confirmé que Le premier épisode de la dernière saison de Riverdale sera diffusé ce mercredi 29 mars sur Warner Channel. Selon la publication officielle de la chaîne de télévision sur ses réseaux sociaux, le chapitre en question du septième volet qui commencera à clore l’histoire arrivera à 23h00..

Le tout nouvel épisode a été écrit par Roberto Aguirre-Sacasa et Danielle Iman. sera intitulé « Chapitre cent dix-huit : ne t’inquiète pas chérie » et a le synopsis suivant : « Après s’être réunis pour arrêter la comète de Bailey, le gang est transporté à une époque plus simple : Riverdale en 1955 ».

Pour les derniers épisodes, son casting principal revient : KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner, Madchen Amick et Erinn Westbrook. En revanche, les rendements possibles de Marison Nichols, Mark Consuelos, Skeet Ulrich et Ashleigh Murray.

