Fast X: intrigue, distribution et tout ce que nous savons sur Fast and Furious 10

Le Rapide famille se dirige vers la dernière ligne droite avec le chapitre en deux parties de ce qui sera le dernier épisode de la Rapide et furieux la franchise. Depuis la sortie de leur premier film, Le rapide et le furieux, en 2001, la franchise existe maintenant depuis plus d’une décennie. Le Rapide et furieux les films ont commencé comme une histoire de voitures rapides et de coureurs. Depuis lors, il s’est éloigné de ses humbles débuts et a évolué pour devenir une franchise d’action de renommée mondiale qui a même accompli l’exploit d’envoyer quelques-uns de ses personnages dans l’espace. On pourrait dire que même le ciel n’a pas été la limite de la franchise !

Avec Rapide et furieux 10, maintenant officiellement intitulé X rapide, prévu pour être la première moitié du dernier chapitre de la saga, les aventures pleines d’action de la famille épris d’adrénaline touchent enfin à leur fin. Selon la publication Instagram de la star Vin Diesel, sous-titrée « Day One », le 20 avril 2022, le film a officiellement commencé la production. Bien que peu de détails sur le film aient encore été rendus publics, voici tout ce que nous avons rassemblé concernant le très attendu avant-dernier film de la saga.

Tout ce que nous savons : l’intrigue





Les détails de l’intrigue du film ont été gardés secrets. Cependant, compte tenu des antécédents des films passés, les possibilités de X rapide semblent interminables. La famille est déjà partie dans l’espace. Qui sait où ils pourraient se retrouver ensuite ? Une partie de ce que nous savons de l’intrigue vient de Vin Diesel, qui joue Dominic Toretto, affirmant que X rapide a beaucoup de choses sous les couvertures. Alimenter l’anticipation des fans, Diesel, s’adressant à Entertainment Weekly, mentionné »

« Attendez juste 10. Disons simplement que le fait que vous sachiez que le studio dit que nous ne pouvons pas couvrir tout ce terrain qui doit être couvert dans un seul film, vous ne pouvez qu’imaginer ce qui va arriver. »

Une supposition éclairée peut également être faite que l’histoire peut se concentrer sur Han, qui se révèle à Deckard Shaw, l’homme qui l’a « tué », dans la scène post-crédits de F9. Han étant ramené dans le giron et révélé à Shaw, à la grande surprise de ce dernier, pourrait vraisemblablement tenir un espace considérable dans X rapideLe récit de Han affronte Shaw. Sung Kang, parlant à Digital Spy, a déclaré :

« Je pense qu’il y a encore des questions sans réponse. C’est un avant-goût de là où Han peut aller et où Deckard Shaw peut aller, parce que tout le monde aime Jason Statham. Nous sommes honorés de l’avoir dans notre univers, alors pourquoi pas ? »

Compte tenu de la publication Instagram de Charlize Theron, sous-titrée « Elle est de retour, bébé », nous pouvons supposer sans risque que X rapides parcelle se concentrera sur le personnage de Theron, Cipher. Cipher fera très probablement équipe avec le nouveau méchant de la série, joué par Jason Momoa.

Une autre tournure que prendrait l’histoire serait que le film se concentre sur les enfants de Dominic et Brian. Étant donné que la franchise a toujours mis l’accent sur le thème de la famille, ce scénario correspondrait parfaitement aux caractéristiques de la franchise.

Avec de nombreuses possibilités en termes d’intrigue, déterminer une direction pour le film est une tâche difficile. Compte tenu des affirmations de Diesel, les voies existantes pour X rapide à prendre, et l’affinité de la franchise pour donner aux téléspectateurs des surprises complètement inattendues, seul le temps dira où l’intrigue de X rapide ira.





Tout ce que nous savons : distribution





La plupart des membres de la distribution de la franchise feront leur retour dans X rapide. Les membres de retour incluent Vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, John Cena comme Jakob Toretto, Sung Kang comme Han, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Charlize Theron comme Cipher, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Jason Statham comme Deckard Shaw.

Les fans de la franchise seront surpris d’apprendre que Jordana Brewster a failli être exclue du casting de X rapide. Diesel a commenté l’exclusion de Brewster et la décision de l’inclure finalement dans le film. S’adressant à Instagram, Diesel a écrit,

« … Lorsque le script F10 est entré, il excluait Mia Toretto…. Quelqu’un à qui j’ai attribué la fraternité de Dom et Brian… J’étais tellement déçue que je ne voyais pas comment je pourrais continuer… Note complémentaire, vous ne croirez jamais qui a corrigé le rôle très important de Mia… ma fille, l’Alpha Angel, qui a dit au réalisateur très simplement et honnêtement « NO MIA NO FAST 10! » haha.

Un nouvel ajout intéressant au casting est Aquaman l’acteur Jason Momoa, qui rejoindra la franchise en tant que méchant dans Fast X. Capitaine Marvelest Brie Larson et Escouade suicide‘s Daniela Melchior ont également été officiellement recrutés en tant que nouveaux membres de la franchise. Leurs rôles n’ont pas encore été dévoilés.

Il a également été confirmé que Dwayne « The Rock » Johnson ne reviendra pas pour rejoindre le Rapide famille. Johnson, qui a eu une relation tendue avec Vin Diesel, s’est entretenu avec The Hollywood Reporter en juillet 2021, a confirmé son absence :

« … Je leur ai souhaité bonne chance. Je leur souhaite bonne chance sur Fast 9. Et je leur souhaite bonne chance sur Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu’ils font ce sera sans moi.

Tout ce que nous savons : autres détails

Le directeur de longue date de la franchise, Justin Lin, a pris du recul par rapport à la réalisation X rapide. La nouvelle surprise est arrivée quelques jours seulement après le début de la production du film. Lin restera en tant que producteur mais ne jouera aucun rôle dans la réalisation X rapide ou le deuxième film de la finale. Lin, publiant une déclaration concernant sa décision de démissionner, a exprimé sa fierté et sa gratitude d’être directeur de franchise depuis plus de dix ans et cinq films.

Deadline a rapporté que la décision de Lin de se retirer résultait des différences créatives entre Lin et Universal Studios, bien que la séparation ait été à l’amiable. La publication a également déclaré que la production du film pourrait prendre une brève pause car un remplaçant pour Lin est trouvé.

La libération de X rapide est prévue pour le 19 mai 2023.





