Dead by Daylight change ses tueurs – encore une fois

Mort à la lumière du jour n’atteindra apparemment jamais la fin de sa liste d’ajustement, car il y a à nouveau des changements en attente, qui sont maintenant dans un Mise à jour des développeurs ont été présentés. Les révisions affectent divers tueurs, y compris le tueur de Freddy Krueger Le cauchemar, le tout nouveau Filou, aussi bien que Démogorgon du DLC Stranger Things. Les modifications sont désormais jouables sur les serveurs PTB.

Killer retravaille à Dead by Daylight avec Freddy and Co

Ce n’est que récemment que le Filou avec le nouveau chapitre All-kill trouvé son chemin dans « Dead by Daylight », il existe déjà une autre longue liste d’adaptations qui ajoutent au meurtre K-pop–Star optimiser davantage pour le jeu d’horreur asymétrique et avec le Correction de bogue mise à jour 4.6.1 est apparu il y a quelques jours.

Mais de tous côtés filou populaire n’est pas le seul qui sera encore optimisé au cours des prochaines semaines. Nous vous donnons un aperçu des autres tueurs et de leurs changements associés, qui sont déjà disponibles pour les tests sur les serveurs PTB, mais qui ne sont pas encore apparus dans un patch officiel:

Le cauchemar alias le cauchemar (Freddy Krueger)

La vitesse de déplacement est déterminée lors du réglage Boucles de rêve diminué

diminué Nombre maximum de Boucles de rêve est de 8ème au 5 réduit

est de au réduit Nombre maximum de Palettes de rêve est de dix au 7e réduit

est de au réduit Modifications apportées aux modules complémentaires : Au lieu de ralentir la vitesse des actions, les actions sont désormais plus bruyantes

: Au lieu de ralentir la vitesse des actions, les actions sont désormais plus bruyantes Carton noir avec un nouvel effet: si une porte de sortie est ouverte, ce sera pour les survivants endormis pour la suivante 10 secondes bloqué.

avec un nouvel effet: si une porte de sortie est ouverte, ce sera pour les survivants endormis pour la suivante bloqué. Améliorations du réveil: Lorsqu’un réveil est utilisé, le survivant est complètement immunisé contre le sommeil pendant 30 secondes (l’effet est affiché sur le HUD)

Le démogorgon

Augmentation de la vitesse dans un portail

dans un portail Réduit la Refroidir après avoir quitté un portail

après avoir quitté un portail Augmente la durée de Indétectable après avoir quitté un portail

après avoir quitté un portail Modifications apportées aux modules complémentaires rarement utilisés pour les rendre plus attrayants

La chasseresse alias la chasseresse

Diverses modifications apportées aux modules complémentaires, notamment Lame irisée

Les jumeaux alias les jumeaux

Le temps de recharge a été réduit de 3 à 5 secondes augmenté lorsqu’un survivant était renversé avec Victor

augmenté lorsqu’un survivant était renversé avec Victor Le contrôle de la caméra est maintenant rétabli instantanément lorsque le contrôle est tourné vers Charlotte

Bâillon en tissu : La durée de Indétectable était sur 20 secondes augmenté une fois que Charlotte prend le contrôle

: La durée de était sur augmenté une fois que Charlotte prend le contrôle Pendentif scintillant: Les durées de En danger était sur 30 secondes élevé.

Mise à jour graphique pour le HUD et la ferme Coldwind

Outre les tueurs, il y a d’autres changements qui se sont produits depuis 13 avril 2021 sont disponibles sur les serveurs de test pour le premier essai. Dans le cadre de la campagne de mise à jour graphique Au-delà du royaumequi continue de courir est maintenant le Ferme Coldwind tour, qui semble presque idyllique après le patch à venir. Les premières images peuvent être vues ici:

En plus, ça va HUD controversé y compris les portraits de survivants dans « Dead by Daylight » ajusté à nouveau pour augmenter encore la visibilité des éléments suivants:

Différenciation des différents niveaux de folie du médecin

Effet du monde de rêve et minuterie de sommeil de cauchemar

Indicateur d’infection de la peste

Publicité traque et marquage du visage fantôme

Il devient de plus en plus difficile de sortir de l’emprise d’un tueur

De plus, lutter dans «Dead by Daylight» sera bientôt rendu plus interactif. Les survivants doivent effectuer cette action afin de se dégager de la poignée d’un tueur. Au lieu d’appuyer sur un bouton, les survivants devront passer des tests d’habileté après s’être accrochés au crochet une deuxième fois. Cependant, les zones doivent être suffisamment grandes pour ne pas rendre la défense beaucoup plus difficile.

On ne sait pas encore quand les changements listés apparaîtront dans la prochaine mise à jour officielle de « Dead by Daylight ». Nous vous tiendrons informés de la sortie.