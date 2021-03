Qui est Chrishell Stause? Tout ce qu’il faut savoir sur l’agent immobilier sur la «  vente de Sunset  » sur Netflix et son divorce avec Justin Hartley

En avril 2019, Netflix a publié une nouvelle émission de téléréalité, Vendre Sunset. Situé à Los Angeles, l’émission de huit épisodes suit six agents immobiliers féminins qui tentent de vendre des maisons sur le marché du logement le plus exclusif d’Hollywood.

Les femmes travaillent pour le groupe Oppenheim, et elles ont de nombreux clients de haut niveau, auxquels elles vendent leurs propriétés haut de gamme. Cependant, le vrai drame vient de la vie personnelle des femmes.

La première saison de l’émission s’est ouverte avec le groupe d’agents soudés accueillant un nouveau visage – un visage que certains d’entre nous reconnaissent définitivement.

Qui est Chrishell Stause?

Et où l’avez-vous déjà vue? Eh bien, en plus d’apparaître dans l’émission de téléréalité, elle était mariée à l’acteur Justin Hartley, dont vous reconnaissez probablement C’est nous. Malheureusement, il a demandé le divorce l’année dernière après seulement deux ans de mariage.

Maintenant que la deuxième saison a commencé à être diffusée le 22 mai, les fans peuvent rattraper Stause et voir comment elle va.

Nous avons tous les détails sur Chrishell Stause, sa carrière et son divorce d’avec Justin Hartley ici.

Elle est née au Kentucky.

Stause est née Terrina Chrishell Stause à Draffenville, Kentucky.

Elle attribue son nom unique à sa mère, qui a accouché alors qu’elle était dans une station-service Shell. Un préposé nommé « Chris » a appelé à l’aide. C’est ainsi que « Chrishell » a été créé.

Elle a joué dans des feuilletons.

Âgée de 38 ans, elle a étudié le théâtre à la Murray State University et, après avoir obtenu son diplôme en 2003, elle a décroché un rôle d’Amanda Dillon sur Tous mes enfants en 2005. Le personnage qu’elle a joué était celui qui est revenu après une absence de cinq ans et a été précédemment joué par Alexis Manta.

Après Tous mes enfants a été annulée en 2011, elle a joué sur Élément de preuve et était membre de la troupe d’improvisation LA The Groundlings.

En 2013, elle a commencé son rôle de Jordan Ridgeway sur le feuilleton NBC Jours de nos vies. Elle était dans la série jusqu’en 2015, date à laquelle son personnage a été assassiné, mais il a été annoncé qu’elle reprendrait son rôle en 2019.

Stause a également fait des apparitions dans le feuilleton Maîtresses et Les jeunes et les agités. Bien sûr, elle est également agent immobilier en plus de sa carrière d’actrice. Et lors de la première saison, elle était le débutant standard de la série.

Elle était auparavant fiancée à Matthew Morrison.

De 2006 à 2007, Stause était fiancé à Matthew Morrison, connu pour ses rôles à Broadway et en tant que Will Schuester sur Joie.

Dans une interview en 2007, Morrison a parlé de la relation en disant: « Nous nous sommes fiancés le 9 décembre. J’ai affrété ce bateau et j’ai demandé à des amis de le décorer et j’ai fait un dîner entier et proposé devant la Statue de la Liberté. Ensuite, nous avons eu un fiançailles juste après cela et elle essayait de contacter tous ses amis et autres choses et leur dire qu’elle venait de se fiancer, mais personne ne répondait parce que j’ai volé dans une partie de sa famille et certains de ses amis les plus proches et nous avions tous un la fête et tout ça. C’était amusant. «

Sur Vendre Sunset, Stause avait des choses pas si gentilles à dire sur son ex. «Je ne savais pas qui j’étais à 25 ans, et je ne savais pas ce que je voulais parce qu’en fait, si je me retrouvais avec la personne avec qui j’étais à 25 ans, je voudrais me suicider [laughs]… Et oui, vous pouvez rechercher ça sur Google. Vous étiez un ***! Désolé, « dit-elle. Aïe.

Les Hartley se sont mariés en octobre 2017.

Stause a commencé à sortir avec l’acteur Justin Hartley en 2014. À l’époque, il jouait dans Vengeance pendant qu’elle était sur Jours de nos vies. Ils ont foulé le tapis rouge pour la première fois en couple lors de la soirée de prélude du Derby Unbridled Eve 2014 à West Hollywood.

À l’époque, elle partageait la vedette aux côtés de son ex-femme, Lindsay Korman, ce qui semble bizarre, mais pas loin pour une star de feuilleton. Hartley et son ex-femme ont demandé le divorce en 2012 après avoir été mariés pendant huit ans. Ils ont une fille ensemble, Isabella Justice, qui a maintenant 15 ans.

Stause et Hartley ont annoncé leurs fiançailles en 2016 et se sont mariés un an plus tard. « Ils ne les rendent pas meilleurs que Justin, et je ne pourrais pas être plus ravi d’être officiellement Mme Hartley! » dit-elle à l’époque. «Le mariage a dépassé tout ce que j’aurais pu imaginer.»

Elle a également parlé de son mariage le Vendre Sunset. «En tant que personne mariée et que je suis mariée à quelqu’un qui est une personne merveilleuse, c’est parfois difficile», a-t-elle déclaré.

Hartley a officiellement demandé le divorce l’année dernière.

Le 22 novembre 2019, Hartley a officiellement demandé le divorce, invoquant des «différences irréconciliables». Cependant, la date de leur séparation était le 8 juillet 2019, ce qui signifie que le couple était déjà séparé depuis un certain temps. Mais depuis lors, ils ont fait des apparitions ensemble et ont apparemment maintenu une relation civile.

Selon une source, les Hartley «avaient des problèmes depuis un certain temps … À bien des égards, ils sont quelque peu fondamentalement incompatibles. Chrishell est vraiment prête à s’installer et à être une épouse et une mère au foyer et espérait fonder une famille relativement bientôt …

… Justin le veut mais ne pense pas non plus que cela doit arriver dans un proche avenir et est à un moment de sa carrière où il veut vraiment être en mesure d’explorer toutes les options qui se présentent à lui. Elle pensait que les bébés arriveraient peu de temps après leur mariage, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Les futurs ex peuvent avoir un accord prénuptuel, car Hartley ne veut pas que Stause paie une pension alimentaire pour époux et veut qu’elle paie elle-même les frais juridiques.

Le divorce se jouera sur la saison 3 de l’émission.

Stause a récemment parlé de Vendre Sunsetla deuxième saison et comment sa séparation de Hartley jouera dedans. Elle a dit: «Les huit premiers épisodes que je suis tombés un peu indemne, puis la seconde moitié de la saison 2 est un peu plus délicate pour moi.»

Elle a poursuivi en expliquant: «C’est encore nouveau pour moi d’essayer de m’adapter à une chose aussi inconfortable, mais malheureusement, oui, les caméras étaient là. Il me restait encore un mois de tournage lorsque ma vie personnelle a explosé. Ce n’est pas une chose confortable de vivre devant tout le monde. Si je suis honnête à 100% avec vous, c’est vraiment gênant. Ils étaient là et une partie va être montrée et je redoute ça.

Cependant, nous verrons plus de Stause cette saison, en dehors de son divorce:

«J’ai l’impression qu’avec la saison 2, les gens vont me voir un peu plus sûr de moi, un peu plus confiant et capable de tenir bon quand j’en ai besoin, ce que je ne pense pas avoir été assez confiant en saison 1 à faire parce que tout était jeté sur moi et j’ai été un peu surpris par les choses qui se sont passées.

Ce n’était pas la transition la plus facile car j’étais définitivement un poisson hors de l’eau. Mais j’ai l’impression que cela ne fonctionnera pas si vous n’êtes pas vous-même et donc, malheureusement, cela signifie montrer parfois le bon et le mauvais.

Dans la nouvelle saison, les fans auront également la chance de voir Stause essayer de conclure un accord sur une liste coûteuse avec Larsa Pippin, l’ex-épouse de la star du basket Scottie Pippin.

