« Dragon Ball Super »: qui est Gas, le nouveau personnage de la franchise

Le dernier arc de l’histoire de « Dragon Ball Super« Est intitulé » Granola El Surviviente « et jusqu’à présent, il est à la hauteur de son titre. Le nouvel arc se concentre sur Granola, le seul survivant de la race indigène de Planet Cereal, les Cerealians. L’histoire de Granolah et de son monde implique des liens sombres avec Freeza Force et ses mercenaires Saiyan, qui ont commis un horrible génocide sur Cereal.

PLUS D’INFORMATIONS: « Dragon Ball Super »: tout ce que vous devez savoir sur la sortie du deuxième film

Naturellement, ce passé a conduit à Grande vague à un conflit direct avec Goku Oui Végéta, avec un œil sur Freeza aussi. Cependant, il se pourrait que « Dragon Ball SuperAvoir un méchant différent pour cet arc d’histoire et ne pas revenir à la même vieille chose, depuis le Empereur du mal a été l’antagoniste d’une saga d’anime et du dernier film de « Dragon Ball Super: Broly«

Dans les derniers épisodes du manga officiel de la franchise, les deux Goku Quoi Végéta ils voyageaient vers lui Planète céréalière, mais il a également été confirmé que les personnages Elec Oui Gaz ils allaient au même endroit. Tout est devenu très étrange lorsque Gas a déclaré que ses souvenirs de la planète étaient tout sauf agréables.

PLUS D’INFORMATIONS: « Dragon Ball Super »: le pire crime de Vegeta que même le prince Saiyan ne peut pardonner

Cela aurait pu amener beaucoup à penser au pire, le considérant comme l’une des nombreuses victimes de Freeza et les Saiyans. Cependant, il existe encore de nombreux espaces vides dans l’histoire de la Heeters, et le gaz pourrait être plus important que nous ne le pensons « Dragon Ball Super». Qui est vraiment cet extraterrestre?

QUI EST GAS, LE NOUVEAU PERSONNAGE DU MANGA DE «DRAGON BALL SUPER»?

Les heeters ont du gaz dans leurs rangs. À quel point cela pourrait-il être dangereux? (Photo: Shueisha)

La première chose à expliquer est qui est le mystérieux Gaz. Gaz fait partie d’une famille appelée Les Heeters, qui dirige un groupe appelé Heeter Force. Les Heeters servir de « groupe de renseignementDans le monde souterrain galactique, échange d’informations et d’autres services, ce qui les amène souvent à s’associer à d’autres groupes tels que Freeza Force.

Ils ont fait leurs débuts dans « Dragon Ball Super«En tant qu’intermédiaires qui manipulent Grande vague pointer vers Goku, Vegeta Oui Freeza, comme vengeance pour ce qui est arrivé à Planète céréalière. Gaz est le plus petit membre de la famille Heeter, mais apparemment, c’est aussi le plus puissant.

Goku est attaqué par Granola et la bataille finale commence (Photo: Shueisha)

Bien qu’il ne soit apparu que dans quelques scènes secondaires, nous avons reçu des indices fermes et déterminés sur ce qui se cache sous la surface de la petite taille et le froncement de sourcils de Gaz: Il a été dit que le gaz est plus fort que Grande vague et plus fort que Freeza.

Lorsque Grande vague utiliser les boules de dragon pour devenir le guerrier le plus fort de l’univers, on dit que son pouvoir est désormais à égalité avec celui de Gaz. Au « Dragon Ball Super » Chapitre 72 (le dernier manga), Gaz vient à Planète céréalière avec le chef de Heeters, Elec. Son dialogue implique que Gaz Il a une mauvaise histoire et des souvenirs sérieux en ce qui concerne cet endroit.

Gas fait partie du groupe Heeters (Photo: Shueisha)

Il a également une puce claire sur son épaule en ce qui concerne Grande vague, et a déjà fait face au Céréalien pour tester vos nouveaux pouvoirs. Avec ces indices et ces présages sur la table, il semble assez clair que Gaz a un rôle beaucoup plus important à jouer dans l’arc Granola de « Dragon Ball Super».

À l’heure actuelle, nous assistons à la confusion typique qui conduit certains guerriers tout aussi nobles à venir aux coups de mal comprendre la méchanceté perçue chez d’autres. Cependant, nous savons également que ces types d’histoires finissent par amener les guerriers à résoudre ou à mettre de côté leurs différences pour affronter le vrai méchant.

Les Heeters ils veulent ça Grande vague restez occupé avec vos adversaires Saiyan ou être détruit par eux, tout cela pour que Heeters peut en collecter Boules de dragon et utiliser le désir d’usurper le contrôle de Freeza à propos de ses soldats. Seront-ils capables de réussir ou quelque chose d’autre se produira-t-il dans cette confrontation tant attendue?