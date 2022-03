We Don’t Talk About Bruno aura une performance live aux Oscars

le dernier film de Disney » Charme »vous recevrez une présentation spéciale au 94e cérémonie des Oscarsoù la distribution principale du film interprétera en direct la comédie musicale à succès »On ne parle pas de Bruno ». Ce sera la première fois que la chanson sera interprétée sur scène avec les voix originales de toute la famille Madrigal. La chanson écrite par Lin-Manuel Mirandaa été placé en tête des charts grâce à des applications comme TikTok, où les fans jouent en permanence la composition musicale de »Encanto ».

Bien que »We Don’t Talk About Bruno » ne soit pas nominé pour Meilleure chanson originale, le grand pouvoir qu’a le morceau de musique sur le public est indéniable. Disney nominé »Deux chenilles » comme meilleure chanson originale pour »Encanto » qui a aussi un ton mélancolique et joyeux selon le film. Cependant, c’est une bonne chose que tous les fans du film Disney puissent recevoir pour la première fois le spectacle en direct de la chanson à succès.

Le casting original du film en anglais comprend Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán et Diane Guerrero, voix originales qui interprètent respectivement Dolores Madrigal, Mirabel Madrigal, Oncle Félix, Pepa Madrigal et Isabela Madrigal dans le film. Les comédiens seront accompagnés des artistes Becky G et Luis Fonsiqui joindront leurs voix pour interpréter cette nouvelle version de »We Don’t Talk About Bruno ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Disney+ montre un nouvel aperçu du documentaire Olivia Rodrigo : rentrer à la maison 2 u.







Les Oscars sont presque revenus à la normale cette année avec trois hôtes différents avec Amy SchumerWanda Sykes et Salle Reginace sera un événement plein à craquer pour célébrer les meilleurs films de 2021. Espérons que » Charme » remporte certains des gros prix qu’il vise car il a été l’un des meilleurs films d’animation de l’année dernière, charmant autant de fans que de critiques.

La 94e édition des Oscars aura lieu le 27 mars 2022 au Dolby Theatre de l’hôtel Ovation à Hollywood. Il sera télévisé via la chaîne ABC dans plus de 200 territoires à travers le monde.