« Derrière ses yeux »: ce qui s’est passé et que signifie la fin du film Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Derrière tes yeux»(« Behind Her Eyes »dans sa langue originale) est une mini-série britannique à suspense psychologique basée sur le roman de 2017 du même nom de Sarah Pinborough. La fiction Netflix créée par Steve Lightfoot et réalisée par Erik Richter suit Louise Barnsley, une secrétaire et mère célibataire qui a une vie routinière jusqu’à ce qu’elle rencontre un homme mystérieux dans un bar, qui s’avère être son nouveau patron.

Mais ce n’est pas le pire. David Ferguson n’est pas seulement son nouveau patron, il est également marié à Adele, la femme que Louise a rencontrée par accident dans la rue. Alors qu’il a une liaison avec le psychiatre et qu’il commence une étrange amitié avec sa femme, il est pris au piège dans un dangereux réseau de secrets où rien ni personne n’est ce qu’il semble.

En plus du triangle amoureux des protagonistes, dans les premiers épisodes de « Derrière tes yeuxLouise se révèle avoir des terreurs nocturnes et souvent somnambules; Après avoir perdu ses parents dans un incendie dont elle a été sauvée grâce à David, Adele a été admise dans un centre psychiatrique, où elle a rencontré Rob, un jeune homme qui a des problèmes de sommeil similaires à la secrétaire.

Après qu’Adele ait reçu un coup au visage en essayant d’acheter de la drogue, le nouveau patient de David, Anthony Hawkins, apparaît à la porte du domicile de son psychiatre et l’accuse d’avoir battu sa femme.

Bien qu’Adele et David nient les faits, Louise commence à avoir des doutes sur son amant, surtout après avoir lu le journal de Rob, où elle désigne le psychiatre comme responsable de l’incendie qui a tué les parents de son amie.

David pense que sa femme est folle, mais ce n’est qu’une partie de la vérité (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «DERRIÈRE VOS YEUX»?

Dans le quatrième épisode de « Derrière tes yeuxDavid révèle son amour à Louise et à travers une sorte de rêve lucide, Adele regarde l’instant. Lorsque la secrétaire encourage Adele à quitter David, elle assure qu’elle ne peut pas car son mari a un dossier qui la rend folle et l’utilisera contre lui si elle essaie de le quitter.

Après avoir découvert l’amitié entre son amant et sa femme, David congédie Louise et lui demande de s’éloigner d’eux. Cependant, elle fait le contraire et ne cherche pas seulement son amie, elle continue également de lire le journal de Rob et a un rêve contrôlé.

Luego de ver escuchar a Adele, quien cree que David asesino a Rob cuando la visitó en Fairdale y ella le enseñó a controlar sus sueños y su proyecto astral por primera vez, Louise escribe y publica una carta anónima a la policía, y acusa a su ex chef. Cependant, peu de temps après que Louise se soit rendu compte qu’Adele l’avait espionnée.

Visiblement effrayée, Louise regarde Marianne, qui aurait eu une liaison avec Louise, pour obtenir des réponses. Plus tard, elle confronte Adele et l’avertit que son mari ira parler à la police.

Dans le cadre de son plan pour ne pas tout perdre, Adele envoie un message suicidaire à Louise, qui vient immédiatement à son aide et utilise même la projection astrale. Cette dernière est mise à profit par la femme de David qui entre dans le corps de sa rivale et l’assassine.

Il est finalement révélé que c’est en fait Rob, qui a fait la même chose il y a des années avec Adele pour rester avec David. « Derrière tes yeux«Finit par« Louise »épousant le psychiatre et emménageant avec son fils.

Louise est tombée dans le piège d’Adele / Rob et a été tuée (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «DERRIÈRE VOS YEUX»?

Bien qu’au début, il semble que Rob soit amoureux d’Adèle en réalité, il aspire à sa vie et en particulier à son fiancé, David. Après avoir passé quelques jours avec l’heureux couple, Rob refuse d’abandonner cette vie et prévoit d’utiliser ce qu’un ami lui a appris sur le voyage astral pour garder sa vie.

Rob la convainc qu’ils devraient essayer de se projeter astralement dans le corps de l’autre. Ils le font et Rob, dans le corps d’Adele, injecte à son rival une overdose d’héroïne et jette le corps dans un puits. Lorsqu’il sent qu’il est sur le point de perdre David, il fait de même avec Louise.

Apparemment, personne, à l’exception de son fils, ne se rend compte que Louise a changé. Considérant que David n’a pas remarqué le changement d’Adele et pensait juste qu’elle était folle, il est peu probable qu’il le fasse avec sa nouvelle femme. Alors qu’arrivera-t-il à Rob / Louise et David? Qu’arrivera-t-il au fils de Louise? Y aura-t-il une deuxième saison qui répondra à ces questions?

Netflix n’a pas encore confirmé une nouvelle tranche de « Derrière tes yeux« Mais l’auteur Sarah Pinborough a déclaré à Express qu’elle pensait qu’il n’y aurait plus d’épisodes. « Pas que je sache. «Je serais intéressé de voir où ils le prendraient, car c’est une fin assez proche. Mais si ça se passe bien, on ne sait jamais. «