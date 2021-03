« The Mandalorian »: pourquoi les deux livres de la série Disney Plus ont été annulés

Le monde de « Le mandalorien« Est bien plus vaste que la simple série d’actions en direct sur Disney Plus, Lucasfilm ayant précédemment confirmé qu’il publierait des livres qui non seulement allaient dans les coulisses de l’aventure, mais raconteraient également de nouvelles aventures pour le personnage principal.

Livres DK Oui Du roi ils ont annoncé le 12 mars qu’ils n’iront pas de l’avant avec « Le guide visuel ultime mandalorien« Ou le roman »Mandalorien». Les fans se sont demandé pourquoi ces projets avaient pu être abandonnés, étant donné qu’ils avaient été annoncés l’été dernier, et les seules explications officielles des annulations sont assez vagues.

Tout au long de la franchise, son histoire s’est développée à travers les livres des écrits ou des romans graphiques qui ont été très utiles aux fans. Après tout, on parle de un tout nouvel univers créé dans la science-fiction, donc certains guides de personnages n’étaient pas du tout mauvais pour compléter l’expérience.

Compte tenu de cela, il est étrange que tout à coup deux produits écrits qui seraient basés sur l’univers de « Le mandalorien«Sont annulés du jour au lendemain. Qu’est-il arrivé exactement à ces livres? Pourquoi la décision de les annuler si peu de temps après leur annonce? C’est ce que l’on sait.

POURQUOI LES DEUX LIVRES DU «MANDALORIEN» ONT-ILS ÉTÉ ANNULÉS?

En raison du monde en constante expansion de The Mandalorian, nous ne publierons plus The Mandalorian Ultimate Visual Guide pour le moment, car l’histoire continue de se dérouler à l’écran. – DK Books US (@dkpublishing) 9 mars 2021

Livres DK Oui Du roi ils ont annoncé dans des tweets que « Le guide visuel ultime mandalorien« Y »Le roman original mandalorienOnt été annulés. Livres DK a cité le monde grandissant de « Le mandalorien«Comme raison pour arrêter de publier le guide visuel. Du roi il a bientôt suivi avec exactement le même texte.

Alors, Du roi suivi d’un autre tweet, exprimant son enthousiasme pour travailler avec l’auteur Adam Christopher et qu’ils travaillent maintenant avec Christophe dans un livre différent. De plus, une source « près de Disney Publishing« Il a dit io9 que l’annulation des livres est due à la programmation et non au licenciement récent de l’actrice de Cara Dune, Gina Carano.

Malgré le grand succès de la saison 2 de « Le mandalorien« Parmi les critiques et les fans, l’émission a été éclipsée ces derniers mois en raison du licenciement de Carano de la série et de tout autre projet à venir Guerres des étoiles en raison de ses articles controversés dans le réseaux sociaux.

Il a reçu une réaction généralisée pour les messages que beaucoup considéraient comme transphobes et antisémites. Propre Carano était potentiellement prêt à participer à une autre série dérivée avant sa fin de Lucasfilm, beaucoup croyaient que l’annulation des livres était due à cela, mais ce n’était pas le cas.

Gina Carano a été durement critiquée pour ses commentaires sur les réseaux sociaux. Lucasfilm a décidé de le séparer de « The Mandalorian » et des futurs projets liés à Star Wars sur Disney +. (Photo: .)

Sans surprise, les spéculations entourant les annulations de livres impliquent le licenciement de Carano, étant donné que entreprises de jouets et les applications semblaient avoir été supprimées Face à la dune pour ne pas vouloir représenter l’actrice dans le cadre de son argumentaire marketing.

L’entreprise de fabrication de jouets Hasbro annulé sa figurine Visage le mois passé. Bien que ce ne soit apparemment pas le cas avec les livres, le timing est certainement malheureux et de nombreux fans seront probablement déçus, car le « Le mandalorienCe serait probablement de grands ajouts à l’univers élargi.