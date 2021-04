Qui est Ashlen Diaz? Détails sur l’ex-petite amie de Post Malone

Le chanteur américain Post Malone (de son vrai nom Austin Richard Post) est l’un des musiciens les plus importants – et étonnamment, les plus relatables – de la scène en ce moment.

Après le succès de son premier album Stoney, de son deuxième album beerbongs & bentleys et de son dernier album Hollywood’s Bleeding, Internet est constamment en train de bourdonner à son sujet.

Mais nous n’allons pas en parler parce que pour le moment, parce que ce n’est pas important.

Ce qui est important, c’est avec qui Post Malone est en couple.

Qui est l’ex-petite amie de Post Malone, Ashlen Diaz?

Malone a offert des détails (très peu de détails, mais néanmoins des détails) sur sa relation supposée avec Ashlen Diaz sur Twitter en 2015, des années avant qu’il ne commence à tuer les ondes radio.

Puis, en 2016, il est apparu sur The Breakfast Club pour une interview avec Ashlen à la remorque, révélant qu’ils venaient de se remettre ensemble après avoir pris une courte pause.

Voici 6 faits sur la possible petite amie de Post Malone, Ashlen Diaz, et si oui ou non ils sortent toujours ensemble.

1. Elle est timide.

En novembre 2017, Diaz a téléchargé une photo sur son compte Instagram privé avec une longue légende expliquant son anxiété sociale.

«Être timide m’a arrêté et m’a limité à tant d’opportunités et j’en ai tellement marre mais je ne sais pas comment je vais m’en sortir», a-t-elle écrit. «On me demande pourquoi je ne poste jamais et voilà, je ressens de l’anxiété et je suis timide.»

En tant que grand artiste, le travail de Malone est d’être à l’honneur, afin que nous puissions voir comment les deux ne se mélangent pas vraiment. Il est logique que Malone et Diaz aient choisi de garder leur relation aussi privée que possible car Diaz est mal à l’aise d’être au premier plan.

2. Elle a passé du temps avec lui sur la route.

Bien qu’elle reste à l’écart des caméras, la page Instagram de Diaz montre qu’elle soutient toujours la carrière de Malone et l’accompagne souvent sur la route.

Ils se seraient rencontrés après qu’elle l’ait réservé pour un spectacle, et elle a publié plusieurs photos faisant la promotion du travail et des spectacles de Malone, ainsi que des images personnelles d’eux traînant avec des amis (et par des amis, je veux dire d’autres célébrités majeures. Ce n’est pas grave.) .

En 2015, Malone a publié une photo d’eux deux, l’appelant son «chien de route».

Et bien qu’il n’ait pas posté de photo avec elle depuis un certain temps, un ami commun les a capturés ensemble en 2016.

3. Ils avaient une relation récurrente et récurrente.

Les relations sont déjà assez difficiles sans le stress supplémentaire d’être une célébrité. Entre l’horaire exigeant et les déplacements constants, essayer de trouver du temps pour une relation amoureuse ne peut pas être facile.

Effectivement, dans son interview au Breakfast Club, Malone est entré dans les détails de leur relation difficile.

«C’est difficile d’avoir un équilibre entre consacrer ma vie à la musique et consacrer du temps à Ashlen», a-t-il expliqué. « C’est difficile parce que vous voulez entrer en studio, vous voulez faire de la bonne musique que vous le pouvez, parfois vous êtes très occupé. »

4. Ils ne se suivent pas sur Instagram.

À l’ère des médias sociaux, une relation est-elle vraiment officielle si vous n’avez pas publié de message à ce sujet pour que le monde entier puisse le voir?

Bien que Malone ait publié à propos de Diaz sur Twitter en 2015 et partagé des photos d’elle sur Instagram tout au long de cette année également, ils ne se suivent pas actuellement sur Instagram.

Et bien qu’elle ait partagé des messages sur lui aussi récemment qu’en mars 2018, il n’a rien posté lui faisant allusion depuis 2015.

5. Post Malone et Ashlen Diaz ne sont plus ensemble.

En juin 2017, quelqu’un a capturé une vidéo de Malone et Diaz marchant ensemble.

Bien que leurs visages soient assez cachés dans la vidéo, en novembre de la même année, Diaz a posté une photo d’elle sur son Instagram avec le même sac que la femme de la vidéo.

Une autre preuve de leur relation est venue le jour de la Saint-Valentin 2018.

Vous vous souvenez peut-être que Kanye West a ressuscité sa page Instagram le jour de la Saint-Valentin pour publier des photos de couples emblématiques en hommage à Kim Kardashian. Diaz a suivi les traces de West, publiant trois photos le jour de la Saint-Valentin: Amy Winehouse et Blake Fielder, Yoko Ono et John Lennon, et enfin, Ashlen Diaz et Post Malone.

En novembre 2018, US Weekly a rapporté que les deux avaient officiellement rompu.

6. Il a récemment été dit que la petite amie de Post Malone est MLMA.

En août 2020, Post Malone était lié au rappeur et artiste visuel coréen MLMA (qui signifie Me Love Me A Lot). Elle passe par @melovemealot sur Instagram et @ melovemealot555 sur TikTok. Elle a révélé des photos d’elle et de Post Malone ensemble dans une réponse TikTok à un fan qui a demandé si les deux sortaient ensemble.

Post Malone n’a pas encore commenté la relation, et si ce tweet de 2019 est une indication de ce qu’il pense de la vie privée, il ne semble pas qu’il sera pressé de:

MLMA, d’autre part, n’a pas hésité à propos de son amour pour Malone. Avant même de répondre à la question du fan sur TikTok, elle a posté des photos des deux ensemble, dont une avec Post Malone portant un eye-liner sous-titré « J’ai fait du maquillage sur le visage le plus mignon. »

