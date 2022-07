Les auteurs de Medieval Slasher Chivalry 2 se sont vantés des ventes et ont discuté des plans pour le développement ultérieur du jeu

L’éditeur Tripwire Interactive et le développeur Torn Banner Studios ont dévoilé les nouveaux succès de Chivalry 2, ainsi que parlé de la poursuite du développement de leur jeu d’action médiéval en ligne.

Aujourd’hui, la diffusion totale du jeu sur toutes les plateformes disponibles a dépassé la barre des 2 millions d’exemplaires.

À l’occasion de cet événement important, un nouveau journal de développement a été publié. La vidéo de quatre minutes est consacrée à l’assistance post-sortie et au développement ultérieur du projet : nouvelles cartes, groupes de joueurs multiplateformes et la prochaine étape de l’histoire (après l’introduction de l’Empire tunisien).

Chivalry 2 a été lancé en avril 2021 sur consoles et PC en exclusivité Epic Games Store. Après la sortie, les créateurs ont rapporté que leur progéniture avait trouvé un million d’acheteurs sur toutes les plateformes. De plus, la version Steam, sortie un an après la première, a ajouté 300 000 exemplaires supplémentaires à ce résultat en dix jours.

Chivalry 2 est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il vous invite à participer à de fantastiques duels cinématographiques pour 64 joueurs, inspirés des films épiques du Moyen Âge.

La vidéo de quatre minutes se concentre sur le support et le développement après la publication

Nouvelles cartes (Racetrack, Snowbiome)

Groupes de joueurs multiplateformes

La prochaine étape de l’histoire (après l’introduction de l’Empire Tenosia)