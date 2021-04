Le logo de votre iPhone n’est-il pas centré? Cela peut valoir beaucoup d’argent

Ceux qui traînent dans le monde de la collection savent bien qu’il y a un petit paradoxe en matière de produits: si un objet n’est pas parfait mais se caractérise par une erreur de production, il peut valoir une petite fortune. Il est arrivé d’innombrables fois de voir des produits tels que des jouets et des figurines se retrouver au centre des ventes pour des centaines de milliers d’euros simplement parce qu’ils se caractérisent par un erreur de production. Cela vaut également pour les pièces, qui atteignent parfois des prix exorbitants en cas d’erreurs. La même chose semble être vraie pour les smartphones également: un iPhone avec un panneau arrière défectueux a été vendu 2700 €.

Ce qui a fait augmenter le coût de l’iPhone 11 Pro était une erreur de production: le logo Apple qui, dans les derniers smartphones Apple, est positionné en plein centre du corps, dans ce modèle, il était décentralisé. C’était suffisant pour augmenter le coût d’un produit qui, de cette manière, est devenu unique. Pour montrer le téléphone vendu, il y avait le compte Twitter Internal Archive, qui a publié les photos et expliqué que les chances d’un tel défaut sont de une sur 100 millions.

D’après les images, il est évident que la pomme, absolument pas centrée, est en fait décalée vers la droite et même légèrement inclinée vers le côté gauche. Habituellement, comme l’explique également le compte, Apple est très agressif avec le contrôle qualité et les produits présentant des erreurs de ce type quittent rarement leurs usines. Dans ce cas, cependant, le produit a atteint un consommateur et a donc immédiatement gagné en valeur. Le problème pourrait avoir été un mauvais positionnement du panneau incriminé dans la machine qui procède à la sérigraphie du logo au dos.

