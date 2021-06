La tendance des fausses taches de rousseur de TikTok laisse Tilly Whitfield de Big Brother avec des cicatrices et une perte de vision

Les médecins ont dit à Tilly Whitfield qu’ils ne pouvaient pas l’aider avec les cicatrices.

N’essayez pas celui-ci à la maison, les enfants… Une star de télé-réalité australienne a mis en garde ses fans contre la tendance des fausses taches de rousseur de TikTok après que sa tentative de piratage de beauté virale lui ait laissé des cicatrices et une perte de vision.

Les fausses taches de rousseur sont une énorme tendance beauté depuis environ 2018, mais certains d’entre nous n’en ont pas naturellement la chance. En conséquence, les gens ont utilisé un eye-liner, un crayon à lèvres, des stylos spéciaux pour taches de rousseur et même du henné pour obtenir l’apparence des taches de rousseur. Parfois, cela peut aller de manière désastreuse, cependant. Exemple concret, lorsque la YouTubeuse allemande Naomi Jon a décidé de se donner des taches de rousseur au henné aux conséquences absolument désastreuses.

Un jour, Tilly Whitfield, 21 ans, parcourait TikTok lorsqu’elle est tombée sur un piratage impliquant un utilisateur se donnant des taches de rousseur avec une aiguille à coudre et de l’encre. Les taches de rousseur étaient censées disparaître dans les six mois, alors naturellement, Tilly a décidé de suivre la tendance. Tilly a acheté de l’encre de tatouage brune sur eBay sur un coup de tête, car la vidéo ne précisait pas le type d’encre à obtenir et lui a piqué le visage autour du nez et des joues.

LIRE LA SUITE: 17 erreurs de beauté vraiment impardonnables que vous avez certainement commises pendant votre adolescence

Tilly Whitfield de Big Brother a laissé des cicatrices et une perte de vision après avoir tenté la fausse tendance aux taches de rousseur de TikTok. Photo : @tillywhitfeld via Instagram

Cependant, Tilly a découvert plus tard que l’encre était un produit contrefait à haute teneur en plomb, ce qui a provoqué une réaction. En conséquence, elle portait un masque d’argile bleue lors de sa participation à Grand Frère Australie pour cacher ses blessures. « Pour ceux qui demandent pourquoi j’ai mon masque facial à l’argile bleue en permanence tout au long du spectacle, voici à quoi ressemblait mon visage une semaine avant d’entrer dans la maison, c’est pourquoi j’ai toujours du maquillage et ma peau est toujours couverte », a-t-elle expliqué dans une publication Instagram, accompagnée de photos des cicatrices.

« C’est le résultat d’une tentative d’éliminer les cicatrices que je me suis infligées en essayant de reproduire une procédure de beauté à domicile que j’ai vue sur une vidéo TikTok deux mois avant grand frère. Qui d’autre réussirait à faire une telle chose? S’il vous plaît, ne le faites pas essayez n’importe quelle procédure de beauté « à faire soi-même » ou « à la maison » Je me suis retrouvé à l’hôpital avec une perte temporaire de la vision de mes yeux à cause d’un gonflement et j’étais très malade à cause de l’infection, sans parler de mon visage qui était quelque peu méconnaissable. . »

Dans une interview avec le New York Times, Tilly a révélé qu’elle avait dépensé 12 000 € en visites chez le médecin après que ses plaies de taches de rousseur se soient infectées. Elle n’a pas pu rectifier les cicatrices et l’élimination au laser, qui est généralement utilisée pour enlever les tatouages, ne peut pas être utilisée parce que les médecins lui ont dit que l’encre qu’elle utilisait deviendrait noire plutôt que de s’estomper.

« La principale réponse a été que je suis stupide et, oui, je suis d’accord », a-t-elle déclaré à la publication.

En conclusion, il est probablement préférable de laisser toutes les astuces beauté TikTok semi-permanentes que vous voyez aux professionnels.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂