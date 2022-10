Le protocole Callisto forcera ses joueurs à mourir encore et encore

Le jeu vidéo de science-fiction et d’horreur »Le protocole Callisto » se concentrera sur le fait de faire mourir les joueurs encore et encore au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur match. L’un des développeurs derrière le jeu a déclaré dans une interview que le titre contient de nombreuses scènes de mort impressionnantes, donc si vous ne voulez en manquer aucune, vous devrez les perdre encore et encore.

« C’est un match difficile, vous allez beaucoup mourir… Mais quand vous mourrez, nous pouvons au moins vous donner une façon cool de le faire », a-t-il déclaré. Marc Jamesle directeur technique de Studios à distance frappante. James a également parlé de l’équilibre que le jeu aura entre les essais et les erreurs. « Nous n’allons pas vous donner la solution évidente pour affronter un nouvel ennemi la première fois que vous le voyez. Nous vous laisserons échouer. »

Le développeur a précisé que le studio a mis énormément de détails dans chacune des animations de la mort, les qualifiant de « desserts tueurs » car ils ressemblent à une « sorte de récompense à la fin d’un repas ».

»Le protocole Callisto » mettra en vedette divers joueurs créatifs tués, allant de la décapitation par des extraterrestres hostiles à la projection dans une déchiqueteuse.

Les joueurs pourront recevoir une multitude de réalisations / trophées pour avoir été témoins de tous les kills gratuits du jeu, Mark James donnant aux joueurs la permission de mourir autant que possible pour profiter du travail acharné du studio.

»The Callisto Protocol » est réalisé par le créateur de »espace mort », glen schofield, un jeu avec le même thème que beaucoup de joueurs ont adoré lors de sa sortie. Ce nouvel épisode suit l’histoire d’un détenu d’une colonie pénitentiaire hors du monde, Jacob Lee, qui tentera d’échapper à une brutale invasion extraterrestre qui a commencé à se produire à l’intérieur de la prison.

Le premier aperçu du jeu a été donné en juin 2022 et a mis en évidence le combat rapproché claustrophobe dans lequel les joueurs doivent s’engager avec des bêtes extraterrestres hostiles. Le projet a d’abord commencé comme une extension de » PlayerUnknown’s Battlegrounds », mais Schofield l’a étendu à un récit complet et séparé de la bataille royale.

La date de sortie de »The Callisto Protocol » est prévue pour le 2 décembre, et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|S et PC.