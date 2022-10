Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir commence les enregistrements de sa deuxième saison

La série »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » vient de commencer le tournage de sa deuxième saison aux studios Bray à l’extérieur de Londres, en Angleterre. Selon de nouveaux rapports, amazone a changé l’emplacement des enregistrements de la première saison, qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Le changement est survenu parce que le Royaume-Uni est un endroit beaucoup moins cher pour tourner.

société de production basée au Royaume-Uni, Studios Bray, lance un centre dédié à l’enregistrement de plusieurs émissions, en commençant par »The Rings of Power ». Bien que la deuxième saison aura un coût bien moindre, nul doute que la série aura tout de même un coût très élevé avec sa production.

Saison 1 de l’émission Première vidéo, était considérée comme la saison télévisée la plus chère de tous les temps, coûtant près d’un demi-milliard de dollars. Cependant, il semble que le budget élevé ait porté ses fruits, car « The Rings of Power » a recueilli 1,25 milliard de minutes regardées depuis sa première le 1er septembre, battant son concurrent, »’Maison du Dragon » sur HBO, qui a obtenu 781 millions de minutes.

De plus, les téléspectateurs continueront probablement à accumuler des vues pour « The Rings of Power », car le compte Twitter officiel de l’émission a récemment promis une finale épique, diffusée le 14 octobre. Le compte a publié une affiche promotionnelle montrant les personnages principaux dos à dos, avec la légende « Tout a conduit à cela ».

L’acteur charlie vickers, qui joue Hallbrand dans la série, a révélé que le dernier épisode était son préféré, ajoutant : « Je ne vais pas dire pourquoi, car je vais laisser certains détails inexplorés. » D’autres membres du casting ont exprimé le même avis, donc les attentes de la fin de la première saison sont très élevées.

Les six premiers épisodes de »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Prime Video. L’épisode 7 sera diffusé le 7 octobre et la fin le 14 octobre.