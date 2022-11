Bambi : The Reckoning : nouveau film d’horreur du classique de Disney

Le film classique »Bambí » sera la prochaine à transformer son histoire en un film d’horreur sanglant. Selon de nouveaux rapports, Jagged Edge Productions et Studios ITNproducteurs et distributeurs de »Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, » collaboreront à nouveau pour développer »Bambi : le jugement ».

Le nouveau film d’horreur slasher sera basé sur »Bambi, une vie dans les bois », le roman créé par Félix Salten qui a ensuite été adapté par Disney en 1942. Bien que Disney ait les droits sur » Bambi », ils sont récemment entrés dans le domaine public, de sorte que toute société de production peut réaliser ses productions avec l’œuvre.

»Bambi: The Reckoning » est réalisé par Scott Jeffrey et produit par Rhys Frake-Waterfield. Les enregistrements devraient commencer fin janvier 2023. L’intrigue suivra Bambi cherchant à se venger après la mort de sa mère, devenant une bête meurtrière.

« Le film sera un récit incroyablement sombre de l’histoire de 1928 que nous connaissons et aimons tous », a déclaré Jeffrey à propos de « Bambi: The Reckoning ». « S’inspirant du design utilisé dans « The Ritual » de Netflix, Bambi sera une machine à tuer féroce qui traque la nature. Préparez-vous à ce que Bambi fasse rage ! »

La société de production Jagged Edge Productions a surpris tout le monde avec l’annonce de » Winnie-the-Pooh: Blood and Honey » en mai de cette année, révélant que l’ours jaune populaire était un tueur en série avec son ami Porcinet. La première du film est prévue le 15 février, où nous verrons Winnie et Piglet chercher à se venger après que Christopher Robin les ait abandonnés pour aller à l’école.

»Blood and Honey » est entré en développement après que le livre original »Winnie-the-Pooh » de AA Milne et EH Shepard est entré dans le domaine public plus tôt cette année, ce qui signifie que La compagnie Walt Disney ne détient plus les droits cinématographiques exclusifs sur les personnages qui y figurent.

Winnie l’ourson et Bambi ne sont pas les seuls personnages à recevoir leurs versions d’horreur, car il a également été rapporté qu’en plus de travailler déjà sur une suite à »Blood and Honey », Frake Waterfield développera également un film d’horreur réimaginer Peter Pan, intitulé »Peter Pan: Neverland Nightmare ».