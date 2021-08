Outlander : c’est le personnage le plus détesté

Il y a cinq saisons qui Étranger Il est déjà disponible sur Netflix et Starz Play. De 2014 à 2021, date de sortie de la dernière édition, la série basée sur les livres de Diana Gabaldón connaît un succès retentissant dans le monde entier. De plus, cela a conduit Sam Heughan et Caitriona Balfe, les interprètes principaux de Jamie et Claire Fraser, à se catapulter vers une renommée internationale.

Cependant, avec le nombre de pièces qu’il a Étranger et qu’il en reste encore deux : le sixième qui sortira l’année prochaine et le septième qui sera tourné à la fin des vacances d’été des acteurs. C’est pourquoi, comme Jamie et Claire, la fiction a de nombreux personnages, même si tous ne sont pas aussi aimés que les principaux.

Jamie et Claire sont les personnages les plus aimés. Photo : (Starz Play)



À chaque saison, du moins celles déjà publiées, le méchant variait selon l’évolution du temps. À tel point qu’il y a tellement de variétés de mal que la fiction avait qu’en fait, il est impossible d’en choisir un seul donc, de Spoiler, nous vous montrons les trois personnages les plus détestés.

Les personnages les plus détestés d’Outlander :

Black Jack Randall :

Il est probablement l’un des personnages les plus détestés de Étranger. Joué par Tobías Menzies, ce rôle était l’un des plus terrifiants et sadiques de toute la série. Un officier des tuniques rouges abandonné de toute trace d’humanité et qui est chargé de torturer Jamie lui-même pour une raison : il est amoureux de lui.

Tobías Menzies dans le rôle de Black Jack Randall. Photo : (Starz Play)



Loghaire MacKenzie :

Il a une personnalité odieuse. Bien qu’elle ne surpasse pas Black Jack, Randall est mesquine et, contrairement à sa fille Marsali, elle déteste Claire précisément parce qu’elle est aussi amoureuse de Jamie. Et, cet amour qu’elle ressent la conduit à frustrer le voyage de Brianna afin qu’elle ne rencontre pas son père.

Loghaire MacKenzie. Photo : (IMDB)



Roger MacKenzie :

C’est un personnage secondaire et, même s’il fait partie de la famille Fraser, sa toxicité en fait l’un des plus détestés. C’est que, la façon dont il se comporte avec Brianna n’est pas très admirée par les vrais fans de la série.