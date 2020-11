Qui est Emerald Fennell? 6 choses que vous ne saviez jamais sur l’étoile de ‘The Crown’

Le 15 novembre 2020, Netflix a sorti sa quatrième saison de La Couronne.

Emerald Fennell joue le rôle de Camilla Parker Bowles.

Je suis absolument ravi et complètement terrifié de rejoindre autant de personnes extrêmement talentueuses sur La Couronne. J’adore Camilla et je suis très reconnaissant que mon adolescence m’ait bien préparé à jouer à un snogger en série fumant une chaîne avec une coupe de cheveux dans un bol de pudding. » dit Emerald Fennell.

La talentueuse actrice la tue dans le rôle royal, mais que savons-nous d’autre d’elle?

De qui est Emerald Fennell La Couronne?

1. Emerald Fennell est née en Angleterre.

Emerald Fennell est née le 1er octobre 1985, ce qui fait d’elle une Balance.

Elle est née à Hammersmith, Londres, Angleterre.

2. Elle agit depuis 2006.

Emerald Fennell est devenue acteur bien avant de décrocher le rôle de Camilla Parker Bowles dans La Couronne.

Elle est bien connue pour ses apparitions dans Essai et rétribution, Monsieur Nice, Tout cœur humain, Vitrine de la comédie, Albert Nobbs, Anna Karénine, Blandings, La Dame disparaît, Meurtre sur le front intérieur, Poulets, La fille danoise, La poêle, Enfants dans le besoin, Drifters, Appelez la sage-femme, Victoria, et Vita et Virginie.

3. Emerald Fennel est également scénariste pour le cinéma et la télévision.

En tant que scénariste, elle a travaillé sur le tournage de Jeune femme prometteuse, Tuer Eve, Attention à la façon dont vous allez, et Drifters.

4. Elle est également réalisatrice et productrice dans l’industrie cinématographique.

Emerald Fennell a également produit Jeune femme prometteuse et Tuer Eve et dirigé Attention à la façon dont vous allez.

Jeune femme prometteuse, qu’Emerald Fennell a produit, réalisé et écrit, met en vedette Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Angela Zhou et Molly Shannon.

Il s’agit d’une jeune femme qui cherche à se venger des personnes qui la croisent et fait face aux séquelles d’un événement traumatisant.

5. Emerald Fennell a écrit trois romans.

Bloomsbury Children’s Books a publié son premier roman fantastique pour enfants, Salle Shiverton en 2013.

La suite, Le Creeper, a été publié en 2014 et sélectionné pour le prix du livre pour enfants Waterstones.

Son roman d’horreur pour adultes, Monsters, a été publié en 2015 chez Bonnier Publishing.

CONNEXES: La star de ‘The Crown’ Gillian Anderson rencontre son créateur Peter Morgan – Rencontrez-le

6. Le 13 novembre 2020, elle a célébré la première de La Couronne de la maison.

Le 13 novembre, Emerald Fennell a tweeté une photo d’elle habillée pour aller nulle part lors d’un événement sur le tapis rouge de l’intérieur de sa maison, tweetant:

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.