Sur mon bloc la saison 4 est enfin là, mais la dernière saison du drame pour adolescents Netflix comprend une mort qui a laissé les fans en larmes.

Depuis Sur mon bloc diffusée pour la première fois en 2018, la série n’a pas été étrangère à tuer les personnages principaux. La saison 1 se termine par la mort par balle de la cousine de Ruby, Olivia, et la mère de Monse décède au milieu de la saison 3. Avec toutes les ébats dangereux dans lesquels le noyau quatre et Los Santos se retrouvent, il est sûr de dire que personne n’est en sécurité dans le monde de Sur mon bloc.

Et, étant donné qu’il s’agit de la dernière saison de la série à succès, Sur mon bloc la saison 4 contient la mort la plus déchirante de toutes.

ATTENTION: ÉNORME SUR MON BLOC SAISON 4 SPOLIERS CI-DESSOUS

Qui a tué Spooky dans On My Block saison 4 ? La mort d’Oscar expliquée. Image : Netflix

Oscar « Spooky » Diaz est le personnage principal qui est tué dans Sur mon bloc saison 4. A la fin de la saison 3, tout s’annonce bien pour Spooky. On apprend qu’il a laissé la vie de gang derrière lui pour fonder une famille. Pendant ce temps, son jeune frère Cesar est devenu membre de Los Santos. Dans la saison 3, Spooky essaie de faire en sorte que Cesar quitte également le gang.

Après que Cesar ait vécu une expérience de mort imminente et soit presque tué par balle, Spooky l’encourage à le rejoindre, lui et sa famille, en quittant Freeridge et en emménageant avec lui. Cesar accepte et Spooky sort pour appeler sa femme Isabel et lui annoncer la nouvelle. Cependant, Spooky est alors abattu. Cesar court vers lui et pleure alors que Spooky meurt dans ses bras.

Naturellement, les fans sont dévastés. Une personne a tweeté : « QUI TF PENSAIT QUE C’ÉTAIT UNE BONNE IDÉE DE TUER SPOOKY APRÈS QU’IL ÉTAIT SUR LE POINT D’OBTENIR CE QU’IL VOULAIT !!! » Un autre fan a ajouté : « toutes ces années dans le gang, on n’y a pas touché et la seule fois où il veut passer à autre chose dans la vie… il se fait tirer dessus. »

Qui tue Spooky dans On My Block ?

Malheureusement, nous ne savons jamais vraiment qui c’était et/ou s’ils avaient l’intention de tirer sur Spooky ou Cesar. Les deux frères ont beaucoup d’ennemis dans la série, il est donc possible qu’un membre des Santos ou un membre d’un gang rival l’ait fait. Les créateurs de Sur mon bloc ne jamais montrer qui c’est.

Ne perdez pas tout espoir, cependant. Netflix lance un spin-off On My Block appelé Freeridge et il est possible que le tueur de Spooky y soit révélé.

À votre avis, qui a tué Spooky ?

