Bande-annonce Red Rocket: Simon Rex choque et surprend dans les dernières nouvelles du directeur du projet en Floride

A24 vient de sortir la première bande-annonce officielle du film Fusée rouge.Le film met en vedette un Simon Rex inattendu en tant qu’acteur porno has-been qui revient dans sa ville natale du Texas après la fin de sa carrière. Nous découvrons qu’il a quitté une femme il y a de nombreuses années pour poursuivre son rêve. Il est sans abri, sans le sou et à la merci d’une ville où il a juré de ne jamais revenir. Nous n’avons jamais vu Simon Rex faire quelque chose de proche de cette performance. Les gens parlent déjà d’Oscar.

Co-scénariste et réalisateur Sean Boulanger connu pour ses films révolutionnaires et primés Le projet Floride et Mandarine, a réinventé Simon Rex, en le replaçant dans un contexte pas trop éloigné de sa vie réelle, et permet à Simon Rex de nous présenter Mikey, l’acteur porno échoué qui a été mis de côté par l’industrie. Il est obligé de retourner dans une ville qui ne veut pas de lui, et ils ne sont pas subtils.

Aux côtés de Simon Rex, le casting comprend Suzanna Son, qui dépeint Strawberry, comme son intérêt amoureux improbable, compte tenu de la différence d’âge et du fait qu’il est toujours légalement marié à la femme qu’il a laissée derrière lui, interprétée par Bree Elrod (Shutter Island). Brenda Deiss, Ethan Darbone, Brittney Rodriguez et Judy Hill complètent le casting de la ville du Texas.

A24 décrit les films comme « Le nouveau film audacieux du scénariste-réalisateur Sean Baker (Le projet FlorideMandarine), avec Simon Rex dans une performance magnétique en direct, Fusée rouge est un portrait sombre, drôle et humain d’un arnaqueur typiquement américain et d’une ville natale qui le tolère à peine. »

Alors que Simon Rex est peut-être un peu étranger à ce genre de film, il n’est pas étranger au sujet. Dans son téléfilm de 2009 Rex, Rex explore à quel point les bouffonneries qui attirent l’attention des célébrités de l’époque étaient «réelles». Il expose le monde des controverses délibérément planifiées et fabriquées d’Hollywood à travers les yeux de Simon Rex, alors qu’il tente désespérément et avec persistance de relancer sa carrière vacillante. Quand Simon a été embauché comme VJ sur MTV, il était en route… alors il a pensé. Mais c’était un petit poisson dans un petit étang. C’est à ce moment-là qu’il a été introduit dans un monde secret de professionnels des relations publiques très spécialisés appelés « Controversy Consultants ». Leur travail : concevoir, planifier et exécuter des scandales qui catapulteraient un client aux yeux du public… au moins pendant un certain temps. Des célébrités confrontées au même dilemme, dont Paris Hilton, aident à décrire la machine à popularité.

Dans Fusée rouge, Rex doit redéfinir sa vie et chercher le bonheur dans cette petite ville du Texas, qu’il croyait ne pouvoir être trouvée que sous les projecteurs. Rex voit son étoile monter à nouveau avec Fusée rouge et a un nouveau projet en cours dans Mack et Rita, de la réalisatrice Katie Aselton (Le billet de faveur, Black Rock) fonctionnalité à venir. Mack et Rita raconte l’histoire d’une femme d’une trentaine d’années qui est frappée par la foudre et se réveille à 65 ans, ce qui ne correspond pas à ce qu’elle imaginait. Il jouera aux côtés d’Elizabeth Lail, Diane Keaton et Wendie Malick. Fusée rouge premières le 3 décembre 2021.

