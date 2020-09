Codes de casier NBA 2K21 pour MyTeam (septembre 2020) – Tous les codes actifs

NBA 2K21 est maintenant disponible dans le monde entier, vous allez donc devoir vous constituer une nouvelle liste et gagner à nouveau tous ces produits cosmétiques sucrés! Les codes sont publiés assez sporadiquement, mais nous garderons un œil sur eux et nous assurerons que ceux qui sont disponibles figurent dans la liste de cet article. Vous trouverez également occasionnellement des codes qui expirent en quelques heures, ceux-ci sont généralement distribués aux créateurs de contenu et diffusés sur Twitter. Nous les aurons disponibles lorsque cela est possible, assurez-vous simplement de les utiliser dès que possible! Ces codes devraient fonctionner pour n’importe quelle plate-forme, que ce soit PS4, XBOX ou sur votre PC.

Liste de tous les codes de casier NBA2K21

Les codes répertoriés ci-dessous vous donneront généralement une chance de recevoir l’un des éléments de récompense de la liste. C’est généralement aléatoire que vous obtenez, alors j’espère que vous aurez de la chance avec vos rouleaux et ce que vous recevez en eux!

Codes de casier NBA 2K21 (fonctionnels)

Voici tous les codes actuellement actifs que vous pouvez échanger contre des récompenses dans le jeu:

MYTEAM-COMMUNITY-HUB – Échangez le code contre 1 jeton, un pack de chaussures, un pack de contrat ou un pack de basketball

Codes de casier NBA 2K21 (expirés)

Voici une liste des codes NBA 2k21 qui ont expiré et qui ne fonctionnent plus.

Comment utiliser les codes de casier NBA 2K21

Si vous souhaitez utiliser un code dans NBA 2K21, vous devrez vous diriger vers l’option MyTeam dans le menu principal et faire défiler jusqu’à l’option Extra, puis sélectionner Codes de casier. Maintenant que vous êtes arrivé à ce menu, vous devriez obtenir une option de clavier où vous pouvez entrer l’un des codes de notre liste. Vous devrez alors probablement jouer à un mini-jeu comme Drop The Ball qui déterminera la récompense que vous recevrez du code. La couleur dans laquelle la balle tombe correspondra à une récompense particulière, alors visez celle que vous voulez, bien qu’elle soit principalement aléatoire, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l’influencer!