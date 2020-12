Devriez-vous faire le Kenny Lala Freeze SBC dans FIFA 21? De la défense à l’attaque

Kenny Lala est le prochain joueur à recevoir une carte promo Freeze SBC, prenant sa position typique de RWB et la changeant pour un milieu de terrain droit plus central / d’attaque. Avec un rythme de 90 et des statistiques correctes à tous les niveaux, cette carte Lala est… d’accord. D’accord, au mieux.

Comparé à la carte d’or de base de 79 pour Lala, ce RM de 85 a une énorme mise à niveau pour la prise de vue, en particulier. La carte reçoit également un coup de pouce décent pour les passes, les dribbles et le rythme pour équilibrer la mise à niveau.

Cependant, la carte est toujours 3 étoiles Weak Foot et 3 étoiles Skills, à peine la carte méta-changeante que vous pourriez attendre d’une promo FUT festive.

RM à Chem réduit plus. Un autre #FUTFreeze❄️ SBC est maintenant disponible en # FUT21 pic.twitter.com/7HksN8nyHd – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 décembre 2020

Lala a besoin d’un segment pour terminer, une équipe classée 85. Ce n’est pas une valeur terrible et un peu moins cher que certains des autres SBC qui sont sortis récemment, mais cela va quand même arriver à plus de 100k. Cette carte vaut-elle 100-150k? Probablement pas.

Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN et un peu d’analyse pour savoir si vous devez prendre cette carte ou non.

Premièrement, les points positifs. Lala a beaucoup de rythme et de dribbles décents, avec plus de 80 en agilité et en équilibre. Ce ne sont pas des statistiques révolutionnaires, mais ça ira. La carte a également une excellente endurance et une puissance de 94 coups, il y a donc des statistiques qui ressortent du reste ici. N’oubliez pas non plus cette 95 traversée.

Cependant, ces statistiques valent-elles près de 150k? Ce 3 étoiles, 3 étoiles enlève instantanément une certaine valeur à la carte. Les statistiques sont correctes dans certains domaines, mais la carte n’est pas non plus très bien équilibrée, avec une faible force et des statistiques de passe qui ne sont pas à la hauteur.

Il convient de noter que la position de droite ou de milieu de terrain est une position qui fait cruellement défaut cette année à la FIFA, et cette carte pourrait être la tentative d’EA d’équilibrer certains des problèmes de position dans certaines ligues. Cette carte Lala reste probablement l’une des meilleures cartes à ce poste en Ligue 1.

Dans l’ensemble, je ne vous recommanderais toujours pas de compléter ce SBC, mais j’envisagerais certainement de déverrouiller la version Loan de la carte. Comme je l’ai mentionné, il n’y a pas beaucoup d’autres joueurs décents en position pour ce prix, et la carte pourrait être utile pour les objectifs des matchs amicaux à une date ultérieure.