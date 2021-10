Le premier clip de Peacemaker donne à John Cena un aigle de compagnie

John Cena a le look, la voiture et le meilleur acolyte de tous les temps, et tout cela au nom de la paix dans ce nouveau clip de La brigade suicide série dérivée, Pacificateur. Sorti par HBO Max, le clip nous donne un sens de l’humour et de la moquerie qui tourmentera sans aucun doute le personnage principal alors qu’il essaie de rendre justice tout en portant un siège de toilette en argent sur la tête. Les images taquinent même l’arrivée de l’aigle de compagnie bien-aimé de Peacemaker, Eagle-y.

Il a le look, la voiture et le meilleur acolyte de tous les temps, le tout au nom de la paix. Un extrait exclusif de @DCPeacemaker vient d’être lancé par #HBOMaxEurope. À venir en janvier sur HBO Max. pic.twitter.com/imwqlWMGMX – HBO Max (@hbomax) 5 octobre 2021

Créé par La brigade suicide et le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn pour le service de streaming HBO Max, la série reprend après les événements de cette année La brigade suicide, avec le Pacificateur série destinée à explorer les origines du justicier peu orthodoxe et ses missions ultérieures.

Peacemaker a été décrit par Jean Cena lui-même en tant que « douchey, bro-y Captain America », et est un mercenaire impitoyable et chauvin qui croit en la paix à tout prix, et il pense vraiment à tout prix. Comme en témoigne le clip, c’est ce dévouement indéfectible à sa mission et à son identité de pacificateur qui fera du personnage l’objet de beaucoup de ridicule de la part de ses coéquipiers, qui semblent être des gens ordinaires plutôt que des psychopathes costumés et propriétaires d’aigles de compagnie. .

En effet, le clip présente certains des acteurs de soutien, avec Cena qui devrait être rejoint par quelques visages familiers de La brigade suicide film, y compris Steve Agee dans le rôle de John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un assistant d’Amanda Waller; Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo, qui a été décrite par James Gunn comme co-responsable de la série avec un point de vue politique différent de celui de Peacemaker ; Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt, agent de la NSA et assistante d’Amanda Waller ; Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, le père de Peacemaker ; Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase AKA Vigilante, un procureur de district et combattant du crime qui peut rapidement guérir de ses blessures ; et Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn, un mercenaire qui a déjà travaillé pour Amanda Waller.

Malgré sa constance, James Gunn a révélé que Peacemaker grandira et apprendra tout au long de sa série autonome, mais rien de tout cela ne le rendra beaucoup plus sympathique. « Peacemaker a beaucoup de problèmes », a déclaré Gunn, minimisant quelque peu les perspectives déformées de Peacemaker. « Je ne m’assieds pas en disant ‘Oh, comment vais-je rendre ce personnage sympathique.’ Je le fais aussi complètement que possible, et l’une des choses que je voulais raconter était une histoire dans laquelle il a beaucoup à apprendre. »

Gunn a poursuivi en disant: « Ses angles morts sont assez terribles et il y a d’autres endroits où il est ignorant. Il est tous les gars avec qui j’ai grandi dans le Missouri, et pas différent de tous ceux que je connais. Tout le monde à la télévision est entièrement bon ou entièrement mauvais, bien que il y a de bons spectacles pas comme ça, et c’était amusant de faire un super-vilain qui a beaucoup de nuances. »

James Gunn a écrit les huit épisodes de la série DC, tout en réalisant également cinq épisodes. Pacificateur devrait être diffusée sur HBO Max en janvier 2022.

