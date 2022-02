Netflix : date de sortie des films les plus attendus pour mars 2022

in

Comme toujours, quand un nouveau mois commence, Netflix prépare le renouvellement de son catalogue. À tel point qu’à l’approche du mois de mars, ils n’ont pas hésité à présenter la nouvelle bibliothèque de films qu’ils auront. Les productions qui ont été lancées en février ont été un succès complet, mais de nouvelles créations arrivent le mois prochain qui donneront beaucoup à dire.

En fait, plus d’une des nouvelles bandes qui sortiront sur Netflix Ils sont très attendus par les fans. C’est que, parmi eux, il y en a comme Le projet Adam ou L’abbaye du centre ville. Bien que la vérité soit que ces deux-là ne sont que quelques-uns. Découvrez la liste complète des futures premières et leurs dates.

+ Les films qui sortent en mars 2022

– Spider Man 3 :

Date de sortie: 01/03/2022

« Peter Parker semble avoir tout sous contrôle, l’amour et ses talents de super-héros, mais quelque chose change lorsque son côté obscur apparaît”.

– Deux contre la glace :

Date de sortie: 03/02/2022

« Deux hommes à la recherche d’une carte se battent pour survivre dans le vaste Groenland. Basé sur l’histoire vraie de l’expédition polaire danoise de 1909”.

– Week-end en Croatie :

Date de sortie: 03/03/2022

« Lorsque sa meilleure amie disparaît lors d’un voyage en Croatie, Beth se démène pour comprendre ce qui s’est passé. Mais chaque indice la conduit à plus de déception”.

– Centre de Traumatologie :

Date de sortie: 03/06/2022

« Une femme blessée qui a été témoin d’un affrontement sanglant reçoit l’aide d’un détective, qui la cache dans un hôpital abandonné.”.

– Le désir en moi :

Date de sortie: 03/08/2022

« Pologne, années soixante. Au sommet de la gloire, l’artiste Kalina Jędrusik doit faire face à un haut fonctionnaire qui menace de détruire sa carrière.”.

– Le projet Adam :

Date de sortie: 11/03/2022

« Après un atterrissage forcé en 2022, un pilote de chasse et voyageur temporel de 12 ans fait équipe avec lui-même pour sauver l’avenir.”.

– Le gros et le maigre :

Date de sortie: 13/03/2022

« Alors que le public diminue et que l’âge avance, les légendaires Laurel et Hardy prennent la route pour renouer avec leurs fans et renforcer leur amitié.”.

-Abbaye du centre-ville : le film :

Date de sortie: 14/03/2022

« La famille aristocratique Crawley et ses serviteurs se préparent pour une nouvelle ère et une visite royale. Mais même le plan le plus parfait peut mal tourner.”.

– Marilyn a les yeux noirs :

Date de sortie: 15/03/2022

« Food réunit un duo créatif dans un hôpital psychiatrique. Pour faire de leur restaurant fictif une réalité, ils doivent trouver la recette pour guérir”.

– Aujourd’hui le monde est figé :

Date de sortie: 16/03/2022

« Un homme apprend que le fils qu’il élève depuis 9 ans n’est pas le sien et ensemble ils partent à l’aventure pour retrouver le père biologique.”.

– Le sauvetage de Ruby :

Date de sortie: 17/03/2022

« Cherchant à réaliser son rêve de longue date de rejoindre une unité canine d’élite, un soldat de l’État fait équipe avec le chiot intelligent mais espiègle Ruby.”.

– Jusqu’à ce que nous nous revoyions :

Date de sortie: 18/03/2022

« Dans la ville magique de Cusco, au Pérou, les vies opposées d’un architecte et d’un artiste se transforment lorsqu’ils se rencontrent, et les deux changent de perspective”.

– Fruits du vent :

Date de sortie: 18/03/2022

« Un homme s’introduit par effraction dans une maison de vacances vide, mais les choses tournent mal lorsque le propriétaire autoritaire et sa jeune femme arrivent à l’improviste.

– Midsommar : La terreur n’attend pas la nuit :

Date de sortie: 19/03/2022

« Une femme en deuil accompagne son petit ami et ses copains d’université dans un village suédois isolé qui n’est pas la commune idyllique qu’il semble être.”.

– John Wick 2 : Un nouveau jour pour tuer

Date de sortie: 20/03/2022

« Contraint de rembourser une dette passée, John Wick tue quelqu’un qu’il ne veut pas tuer. Jusqu’à ce qu’une trahison mette sa tête à prix”.

– Éphémère comme le sakura :

Date de sortie: 24/03/2022

« Un photographe en herbe tombe amoureux d’un coiffeur dynamique. L’avenir s’annonce prometteur, jusqu’à ce qu’un coup du destin change leur vie.”.

– Escape Room : Pas de sortie

Date de sortie: 27/03/2022

« Six étrangers utilisent leur intelligence pour survivre à une série de pièces mortelles qui abritent leurs pires cauchemars. Qui réussira à s’échapper ?”

– Grêle:

Date de sortie: 30/03/2022

« Après avoir été critiqué pour avoir échoué à ses prévisions, un météorologue se réfugie dans la maison de sa fille et commence un voyage de découverte de soi.”.

– Karaté Kid 4 : La Nouvelle Aventure :

Date de sortie: 31/03/2022

« Le maître de karaté Miyagi a un nouveau quartier à Boston : un adolescent orphelin fatigué d’être victime d’intimidation à l’école par l’Alpha Elite.”.

