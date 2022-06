Qu’est-il arrivé au statut de milliardaire de Kylie Jenner ? Kim Kardashian devient la sœur la plus riche

Après que Forbes ait mis à jour sa liste des « femmes autodidactes les plus riches d’Amérique », Kim Kardashian a maintenant une valeur nette de 1,8 milliard de dollars, tandis que Kylie Jenner ne détient plus le titre de frère le plus riche avec une valeur nette de 600 millions de dollars.

Selon Forbes, la majeure partie de la richesse de Kardashian provient de sa marque de shapewear, Skims, qui a levé 240 millions de dollars en janvier 2022, et a également doublé sa valeur à 3,2 milliards de dollars en moins d’un an, ainsi que ses participations dans KKW Beauty.

En avril 2021, Kardashian a été officiellement déclarée milliardaire par Forbes, grâce aux deux sociétés après avoir accumulé son total de 780 millions de dollars en octobre 2021.

Désormais, Kim Kardashian est la Kardashian la plus riche de toutes ses sœurs, y compris Kylie Jenner.

En 2020, Kardashian a vendu 20% de sa participation au conglomérat de beauté Coty pour 200 millions de dollars, estimant la valeur de KKW Beauty à 1 milliard de dollars.

Cependant, les fans étaient curieux du changement radical de la valeur nette de Jenner, avec quelques commentaires sous un article Reddit sur la liste Forbes.

« La valeur nette de Kylie est intéressante. Comment est-elle passée d’une fausse milliardaire à une valeur d’environ 900 millions à maintenant 600 millions », a écrit un fan.

En 2019, Forbes a nommé Jenner la « plus jeune milliardaire autodidacte » du monde avant d’accuser plus tard la star de télé-réalité de falsifier des documents pour exagérer sa richesse.

Jenner était devenu le frère le plus riche du clan Kardashian-Jenner grâce à Kylie Cosmetics, qui était évalué à 1,2 milliard de dollars.

En 2019, elle a fini par vendre 51 % de sa participation dans l’entreprise à Coty pour 600 millions de dollars.

En 2020, Forbes a rapporté que Jenner, ainsi que sa mère et son manager, Kris Jenner, avaient gonflé leur richesse dans des documents qu’ils avaient envoyés, accusant « le camp de Kylie » de « mentir ».

Les Jenners avaient invité les journalistes du magazine chez eux et dans les bureaux de leurs comptables, et avaient créé des déclarations de revenus « qui étaient probablement falsifiées ».

Les journalistes ont comparé ce que Jenner a fait aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour paraître plus riche qu’il ne l’était en réalité.

Le magazine a estimé que la valeur nette réelle de Jenner était probablement « un peu moins de 900 millions de dollars ».

Auparavant, la valeur nette de Jenner était estimée à environ 700 millions de dollars, selon Parade.

« L’entreprise de Kylie est nettement plus petite et moins rentable que ce que la famille a passé des années à faire croire à l’industrie cosmétique et aux médias, y compris Forbes », a déclaré le magazine.

Après que Forbes a publié l’article, Jenner a tweeté que l’histoire était basée sur « un certain nombre de déclarations inexactes et d’hypothèses non prouvées ».

« Qu’est-ce que je me réveille même. Je pensais que c’était un site réputé », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle était « bénie au-delà de mes années, j’ai une belle fille et une entreprise prospère et je vais parfaitement bien. »

« Je peux nommer une liste de 100 choses plus importantes en ce moment que de me fixer sur combien d’argent j’ai », a-t-elle conclu.

Selon la liste Forbes 2022 mise à jour, Jenner « a empoché quelque 540 millions de dollars, avant impôts », après avoir vendu sa participation dans Kylie Cosmetics à Coty, mais on estime qu’elle détient toujours 41% de la société de maquillage.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.