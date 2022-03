Les réalisateurs de Moon Knight disent que Steven Spielberg, Children Of Men & The Descent a inspiré le spectacle

Marvel’s Chevalier de la lune sera influencé par les œuvres de Steven Spielberg, Alfonso Cuarón Enfants des hommes et des films d’horreur comme La descente et L’Exorciste, ont révélé récemment les réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead. La série limitée de six épisodes, qui met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de l’anti-héros titulaire Marc Spector / Moon Knight, fera ses débuts sur Disney + le 30 mars. Les premières critiques ont confirmé ce que Kevin Feige et le reste de la distribution de Chevalier de la lune ont dit à propos de la série: c’est l’une des séries les plus uniques de Marvel à ce jour.

Développé par Jeremy Slater, Chevalier de la lune est réalisé par le cinéaste égyptien Mohamed Diab, aux côtés de Justin Benson et Aaron Moorhead. Le duo de réalisateurs a également été sollicité pour diriger Loki saison 2 après avoir impressionné Marvel avec leur travail sur Chevalier de la lune. Dans une récente interview avec Slashfilm, Benson et Moorhead ont discuté des films qui ont influencé le style et le ton de Chevalier de la luneavec Benson disant,

« En fait, nous sommes allés à beaucoup de choses différentes sur les personnes qui ont des problèmes d’identité, mais même aussi nobles que quelque chose comme » Persona « . En ce qui concerne le travail de la caméra, c’était un peu une combinaison des légendaires coups de maître en mouvement de Spielberg. Bien sûr, en tant que cinéaste, vous faites référence à Spielberg et vous pensez : « C’est un maître pour une raison ». Nous regardons donc « La guerre des mondes » et voyons comment il est capable de transformer un large en un insert en un gros plan et tout ça. Ce n’est pas seulement « Wow, comme c’est intelligent ». Ce qu’il fait, c’est qu’il vous permet d’établir le caractère sans trop couper. C’était quelque chose qui était vraiment important pour nous, et vraiment important pour Mohamed.

Kevin Feige précédemment comparé Chevalier de la Lune ton à la Indiana Jones films, mais Benson et Moorhead ont également essayé d’incorporer le style cinématographique de Spielberg dans la série. le Mâchoires le réalisateur est connu pour son utilisation de plans longs et de travellings, et Chevalier de la Lune les bandes-annonces et les spots télévisés taquinent également des mouvements de caméra tout aussi fluides avec des coupes minimales. Benson a également cité le style cinématographique de Enfants des hommes comme source d’inspiration.

Moon Knight sera plus audacieux que les autres émissions Marvel





Moon Knight n’est pas un super-héros Marvel typique et, en raison de sa brutalité, il agit souvent comme un anti-héros. Selon Kevin Feige, la série à venir ne sera pas édulcorée non plus. Aaron Moorhead a également mentionné trois films teintés d’horreur dont on a souvent parlé pendant le tournage.





« De plus, je vais vous donner trois autres types de références ou de titres qui sont souvent apparus sur le plateau, mais malheureusement, nous ne pourrons pas dire exactement pourquoi, car nous le gâcherions pour tout le monde. Mais je pense que c’est intéressant à entendre. « The Descent », « Free Solo » et la scène d’ouverture de « The Exorcist ». Ils ont tous beaucoup grandi. »

Tandis que La descente est un film d’horreur de survie brutal et terrifiant, et L’Exorciste est plus un film d’horreur traditionnel, mettant en scène des prêtres et des possessions démoniaques, Solo gratuit est un documentaire sur l’ascension sans corde d’Alex Honnold de la formation rocheuse d’El Capitan dans le parc national de Yosemite. Même s’il ne s’agit pas d’un film d’horreur, Solo gratuit sera une expérience cauchemardesque pour les personnes ayant le vertige. Il reste à voir comment ces films ont influencé Chevalier de la Lune, mais nous pouvons supposer que le sens déformé de la réalité de Marc Spector y contribuera d’une manière ou d’une autre.

Chevalier de la lune diffusé exclusivement sur Disney + à partir du 30 mars.





