Jurassic World Dominion Extended Cut taquiné pour un communiqué de presse à domicile

Dominion du monde jurassique vient tout juste de commencer sa course cinématographique, mais le film est déjà en préparation pour sa sortie à domicile dans un avenir pas trop lointain. Maintenant, après que le réalisateur Colin Trevorrow ait suggéré qu’une coupe de réalisateur étendue pourrait être en route, une image sur Blu-Ray.com a suggéré que la coupe étendue viendrait dans le cadre de la sortie Blu-Ray et DVD du film. Comme partagé par Jurassic Outpost sur Twitter, l’image laisse entendre que la sortie contient à la fois la coupe théâtrale du film ainsi qu’une version étendue.

Dans des commentaires récents, Trevorrow a révélé qu’environ 15 minutes ont été coupées du film, ce qui semble inclure la séquence d’ouverture originale se déroulant dans la période du Crétacé, qui a vu des dinosaures errer sur la terre il y a des millions d’années et comprenait un combat précoce entre le Giga et le T-Rex. La séquence a ensuite été coupée dans le monde actuel, le Rex s’écrasant dans un lecteur de film dans un et étant poursuivi par des agents BioSyn. Bien que tout ce segment d’ouverture ait été considéré comme un aperçu spécial sur les écrans IMAX l’année dernière, les images ont été coupées de la sortie en salles du film. Maintenant, il semble que cela pourrait n’être qu’une des choses restaurées pour la sortie à domicile.

Trevorrow a parlé de cela et d’autres moments avec Collisionneur. Il expliqua:

« Il y a une scène, et si les gens ont vu le film, au moment où nous en parlons, quand nous sommes dans le marché de la clave d’ambre, le marché souterrain de Malte. Il y a une scène où notre Lystrosaurus, qui est l’animal qui se retrouve dans le ring avec Chris Pratt assis à côté de Kayla qui se bat avec un Oviraptor. Et c’est honnêtement l’une de mes choses préférées dans le film, et ce n’est pas dans le film. Vous aurez l’occasion de le voir un jour . Mais c’est juste un de ces genres de moments où vous pouvez en quelque sorte dire que c’est le jeune de 12 ans qui a été autorisé à faire le film, à se manifester et à faire une séquence. Alors celui-là est plutôt dope.

Colin Trevorrow ne voulait pas faire un film trop long

Alors que les cinéphiles se sont habitués à des films qui durent bien plus de deux heures, Colin Trevorrow était très conscient qu’à environ 140 minutes, Dominion du monde jurassique est déjà un long film, et il ne voulait pas que le public ait l’impression que cela durait trop longtemps. Poursuivant dans la même interview, le réalisateur a expliqué que la façon dont cela se présente est quelque chose dont chacun se fera sa propre opinion, mais pour lui, l’expérience est ce dont il s’agit. Il a dit: