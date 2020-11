7 raisons pour lesquelles il ne nous manquera pas

Une mouche repose sur la tête du vice-président américain Mike Pence alors qu’il prend des notes lors du débat vice-présidentiel contre le candidat démocrate américain à la vice-présidence et le sénateur de Californie Kamala Harris à Kingsbury Hall de l’Université de l’Utah le 7 octobre 2020 à Salt Lake Ville, Utah. (ERIC BARADAT / AFP via Getty)

Mike Pence, futur ancien vice-président américain, a un bilan terrifiant en matière de droits des homosexuels, aurait rédigé l’interdiction militaire trans de Trump et est généralement considéré comme un ennemi des droits LGBT +.

Donald Trump et Mike Pence feront bientôt leurs valises et quitteront la Maison Blanche après que l’Amérique a voté pour Joe Biden et Kamala Harris pour le président et le vice-président.

Avec l’élection américaine finalement appelée pour les démocrates, la communauté LGBT + célèbre la fin de l’administration peut-être la plus homophobe et transphobe de ces derniers temps.

Entre eux, Pence et Trump ont organisé plus de 180 attaques contre la communauté, l’homophobie bien documentée de Pence étant considérée comme un moteur de la vendetta du Cheeto-en-chef.

Alors que l’Amérique célèbre la fin de Trump, voici 7 choses que nous ne manquerons absolument pas à propos de son numéro deux.

1. Mike Pence s’est opposé à l’égalité du mariage.

Pence a commencé à créer un élan pour interdire le mariage homosexuel peu de temps avant que la Cour suprême ait statué que les lois sur la sodomie étaient inconstitutionnelles en 2003, ouvrant la voie à l’égalité du mariage.

Alors que certains États commençaient à légaliser le mariage homosexuel, il intensifia ses efforts, coparrainant l’amendement sur la protection du mariage et la loi sur la protection du mariage en 2004. Les deux échouèrent, mais Pence refusa d’abandonner.

Dix ans plus tard, en tant que gouverneur de l’Indiana, il a publié une note demandant aux agences de ne pas se conformer à une décision qui a forcé l’Indiana à reconnaître les unions de même sexe. L’interdiction de l’État était toujours «pleinement en vigueur», leur a-t-il dit.

En 2015, lorsque la Cour suprême a statué que les interdictions d’État étaient inconstitutionnelles, faisant de l’égalité du mariage la loi du pays, il a obstinément déclaré: «Je crois que le mariage est l’union entre un homme et une femme, et je suis déçu que la Cour suprême ait échoué. de reconnaître le rôle historique des États dans l’élaboration de la politique du mariage dans ce pays. »

À ce jour, le GOP continue de soutenir officiellement le renversement de l’égalité du mariage.

2. Il était également contre les gais et les lesbiennes servant dans l’armée.

Mike Pence s’est fermement opposé à l’abrogation de la règle discriminatoire «Ne demandez pas, ne dites pas», qui empêchait les gais, lesbiennes et bisexuels de servir ouvertement dans l’armée.

Il a fait valoir que l’abrogation de la loi représentait une «rupture de la foi» avec les militaires et que les membres LGBT + du service nuiraient au moral et à la cohésion de l’unité.

Pence a désespérément exhorté le Congrès à «rejeter cette mesure», ajoutant: «Personne dans cette maison ne voudrait augmenter le risque pour nos soldats en temps de guerre.»

Il a finalement été rejeté, mais en tant que vice-président, il a réussi à aider à promulguer une interdiction controversée et discriminatoire des personnes transgenres servant dans l’armée.

3. Mike Pence a soutenu la thérapie de conversion.

Pence est célèbre pour ses liens avec la thérapie de conversion, une pratique dangereuse et discréditée qui a été rejetée par toutes les organisations médicales et de santé mentale traditionnelles depuis des décennies.

Sur le site Web archivé de la campagne du Congrès de 2000 de Pence, il a suggéré que le financement des programmes de prévention du VIH devrait être suspendu et plutôt détourné vers des organisations qui «fournissent une assistance à ceux qui cherchent à changer leur comportement sexuel».

Tout en faisant campagne pour devenir vice-président, il a refusé à plusieurs reprises les demandes de désaveu des commentaires ou de clarification de son point de vue.

Après avoir été élu, il a tenté de réécrire l’histoire, affirmant qu’il n’avait jamais réellement soutenu la pratique – même si son site Web avait directement appelé à la thérapie.

4. Le vice-président a soutenu des lois autorisant la discrimination ouverte contre les personnes LGBT +.

Tout au long de sa carrière, Mike Pence a été un féroce défenseur de la «liberté religieuse» et il existe de nombreuses preuves de ses efforts pour saper les protections LGBT +.

Par exemple, en 2007, il a voté contre la loi sur la non-discrimination en matière d’emploi, une loi qui aurait interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à travers les États-Unis pour des raisons de liberté religieuse.

En tant que gouverneur de l’Indiana, il a signé le controversé Religious Freedom Restoration Act de l’Indiana, une loi qui permet aux religieux et aux entreprises de citer leur conscience comme moyen de défense dans les conflits juridiques.

Lors d’une interview en 2016, il n’a pas été en mesure de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il devrait être légal de licencier des personnes en raison de leur sexualité.

«Oui ou non: pensez-vous que les homosexuels et les transgenres devraient pouvoir être licenciés de leur travail uniquement pour cette raison?» lui a-t-on demandé. Après un silence gênant de dix secondes, Pence tenta de caler, répondant: «C’est un grand privilège d’être votre gouverneur.

5. Mike Pence a supervisé la «plus grande épidémie de VIH» après avoir éliminé les centres de test et les échanges de seringues.

Pence était gouverneur de l’Indiana lorsqu’elle a connu la «plus grande épidémie concentrée de VIH jamais documentée aux États-Unis» en 2014 et 2015.

Le problème a été aggravé par un manque total de centres de dépistage du VIH dans de nombreuses régions de l’État, car Pence avait suspendu Planned Parenthood. Il a également décrété une interdiction des échanges de seringues bien que ces programmes soient une méthode éprouvée de prévention du VIH.

Il a continué sa critique fervente des échanges de seringues pendant des mois après l’éclatement de la crise, et ce n’est qu’à la fin du mois de mars 2015 qu’il a finalement cédé car il a été contraint de déclarer l’état d’urgence.

Pence a depuis défendu son rôle dans l’épidémie et a déclaré qu’il était «fier» de la façon dont il l’avait géré.

6. Il s’est opposé aux protections contre les crimes de haine et doute même de l’existence de crimes de haine.

En 2007, lorsque la Chambre des représentants a examiné un projet de loi visant à ajouter l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre et le handicap à la loi fédérale sur la prévention des crimes haineux, Pence a pris la parole pour affirmer que les lois sur les crimes haineux «n’avaient aucune utilité pratique».

«Je crains que cette législation, intentionnellement ou non, puisse avoir un effet dissuasif sur l’expression religieuse et la liberté religieuse de millions d’Américains», a-t-il déclaré.

Plus tard en 2009, lorsqu’un projet de loi a de nouveau été examiné, il s’est demandé si les personnes transgenres avaient effectivement été victimes de crimes haineux.

«Le projet de loi sur les crimes haineux dont nous sommes saisis aujourd’hui érige en infraction fédérale tout crime violent présumé motivé par l’identité de genre, y compris, par exemple, les personnes qui se décrivent comme transsexuelles», a-t-il déclaré.

«Même si la loi de 1990 sur les statistiques des crimes haineux, telle qu’amendée en 1994, n’a jamais recueilli de données montrant que de tels crimes de haine se produisent.»

7. Mike Pence «veut pendre les homosexuels»

Si vous avez encore le moindre doute quant à l’attitude de Mike Pence envers la communauté LGBT +, il suffit de regarder l’homophobe en chef américain, Donald Trump.

En 2017, le New yorkais a rapporté que Trump s’était moqué des opinions religieuses extrêmes de son vice-président lors d’une réunion avec un juriste.

Alors que la discussion se tournait vers les droits des LGBT +, le président a fait signe à Pence et a plaisanté: «Ne demandez pas à ce type – il veut tous les pendre!»