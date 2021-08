Black Widow : Quel Avenger est le meilleur ami pour elle ?

Le film Veuve noire, qui peut actuellement être apprécié dans Disney+, découvrez la vie de Natasha Romanoff et la famille qu’il avait avant de rejoindre le Vengeurs. Elle a fait équipe avec Yelena Belova, Melina Vostokoff et Red Guardian. Plus tard, elle a été recrutée par Nick Fury pour l’organisation PROTÉGER, avant de rejoindre les héros les plus puissants de la Terre aux côtés de son ami Clint Barton. Est-ce que Hawkeye est le meilleur ami de Natasha ?







Veuve noire et Oeil de faucon Ils sont les seuls humains sans pouvoirs spéciaux au sein de la formation originale de la Vengeurs. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de grandes compétences. Natasha C’est une espionne experte et Oeil de faucon il ne manque jamais un arc et une flèche. Les deux ont de grandes compétences en matière de combat au corps à corps. Ensemble, ils ont effectué de nombreuses missions avant d’être recrutés pour l’initiative des vengeurs.

Qui est la meilleure amie de Natasha Romanoff ?

Quel autre membre de l’équipe des héros pourrait être un grand ami de Nat ? Bien sûr, nous pouvons ajouter à la liste Bannière Bruce. Bien qu’il soit important de noter que dans ce cas, il y avait une approche romantique entre les deux personnages. Veuve noire a montré la capacité de se détendre Ponton et faire le Vert Goliath se retransformer en Bruce. Vrai amour ou amitié ? Souvenons-nous: Bannière a aussi de la place dans ton cœur pour Betty Ross.

Les Capitaine Amérique est un autre personnage avec qui Nat développé un lien important, surtout pendant la période où ils ont effectué des missions ensemble. Ils ont fait face à des menaces comme Batroc le sauteur, Le soldat d’Hiver et Zémo. Veuve noire elle s’inquiétait de la vie affective de Cap, qui se consacrait à 100 % à ses tâches de héros.

Enfin et surtout, Tony Stark. Nat avait pour mission de veiller Hombre de Hierro de près et dans ce contexte, le millionnaire a eu le temps de flirter avec l’agent de PROTÉGER Plus tard, ils développeraient une amitié au sein de Vengeurs et même, Nat soutiendrait Tony en ce qui concerne la Accords de la Sokovie pour réguler l’activité des super-héros. Selon vous, qui est la meilleure amie de Natasha dans les Avengers ?

