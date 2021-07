Qu’est-il arrivé à Travis Fimmel après avoir été Ragnor dans Vikings

Travis Fimmel sera à jamais marqué par son rôle de Ragnor chez les vikings. Est-ce que l’acteur australien est venu au programme du mannequinat en 2013 et est devenu l’une des plus grandes stars de l’événement historique. Malgré sa renommée, garde un profil bas et ses projets ultérieurs étaient inconnus. Revoyez ce qui est arrivé à sa carrière et sachez où vous pouvez le revoir !

Fimmel est entré en production chez History après avoir été repéré dans une publicité de sous-vêtements pour une grande marque. À partir de là, il a bâti une belle carrière et est resté chez Vikings. jusqu’à la saison 4, partie 2. Sa mort a provoqué la consternation des fans, mais dans une certaine mesure, il était nécessaire de faire avancer l’intrigue sur ses enfants.







Après son départ en 2017, l’artiste de 42 ans s’est tourné vers le cinéma. Appuyez-vous sur Pete (comme Ray), Trouver Steve McQueen (comme Harry Barber), Danger proche : La bataille de Long Tan (en tant que major Harry Smith) et Voici les jeunes hommes.







De plus, en 2020, il a créé une série sur HBO Max intitulée Élevé par les loups. Là, il joue Marcus: un soldat athée. La série a été créée le 3 septembre 2020 et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Amanda Collin, Abubakar Salim et Winta McGrath ils complètent un excellent casting.

La carrière de l’Australien est également marquée par une faible exposition médiatique. Il n’a même qu’un compte Instagram où il ajoute 2,8 millions d’abonnés, mais à peine joué six des postes. Son dernier message était le 28 janvier pour plaisanter sur la fin de Vikings.