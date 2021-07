Régalez-vous des yeux sur les images PS5 de Demon Slayer

C’est l’une des plus grandes propriétés médiatiques en Asie en ce moment, il est donc compréhensible qu’il y ait beaucoup d’enthousiasme autour du Demon Slayer au nom maladroit: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Et voici un gameplay PlayStation 5 qui ne manquera pas d’aiguiser l’appétit des fans de franchise – c’est votre bagarreur d’arène CyberConnect2 typique, mais il a certainement beaucoup de piquant.

La séquence a fait ses débuts lors de l’Aniplex Online Fest 2021 et capturée par Twinfinite. Rappelez-vous, bien qu’il soit important à l’étranger, SEGA a pris la décision de le sortir dans les territoires occidentaux, avec une date de sortie fixée au 15 octobre. De façon effrayante, ce n’est en fait pas très loin (cette année est passée vite) – est-ce sur votre radar du tout ?