Beast Clercs et Malekith battant Black Blade dans Elden Ring: comment battre le combat contre le boss – Guide

Si votre aventure dans l’Entre Terre de Anneau Elden arrive lentement à sa fin, vous devez l’un des boss les plus coriaces mettre en jeu de rôle. C’est Malékith, la Lame d’ébène, vous dans Farum Azula avoir à affronter. Nous vous aiderons à le vaincre.

The Beast Cleric n’est pas vraiment un défi

Tout le combat contre le boss s’étend sur deux phases et commence par le duel contre le bête clerc. Cet adversaire est certes une figure imposante, cependant pas un si gros défi. C’est principalement parce que ses attaques bien lire et en conséquence avec le bon timing esquiver facilement ou bien tous bloc (à condition qu’il y ait un signe correspondant).

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Par exemple, l’ennemi peut vous lancer un gros rocher ou vous avec lui petits éclats de pierre tire sur. De plus, la bête utilise un Poignard comme arme de mêlée, qu’il peut utiliser pour infliger des dégâts dans sa zone immédiate. Dans une autre attaque, il envoie également ondes de choc sur le sol, ce qui peut vous drainer un peu d’énergie lorsqu’il est touché.

Entre les attaques il y a toujours de petites fenêtres de temps, que vous pouvez utiliser pour contre-attaquer. Pour vous faciliter un peu la tâche, vous pouvez bien sûr se rabattre sur une cendre spirituelle et laissez-les occuper le clerc de la bête. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser une puissante attaque de mêlée ou un utiliser la magie et poignarder l’adversaire dans le dos. Nous vous recommandons le Mimic Tear ou les Big Shield Soldiers, tous deux au niveau +10.

Malekith, la Lame d’ébène est un vrai challenge !

Dès que vous avez l’énergie vitale de votre adversaire réduit de 50 pour cent, démarre une courte cinématique. En cela, il perce un sceau avec son poignard et libère son véritable pouvoir. Votre ennemi se transformera alors dans Malekith, la Lame d’ébène et semble nettement plus dangereux sous cette forme. Ce n’est pas juste pour le spectacle, d’ailleurs maintenant ça devient vraiment dur !

Le combat contre Malekith est vraiment difficile. © Du logiciel/Bandai Namco

Maintenant commence le vrai combat de boss et pour de nombreux joueurs d’Elden Ring, ce duel a été l’une des confrontations les plus difficiles de tout le jeu, et pour cause, car Malekith est rapide, très maniable et a quelques attaques puissantes en stock. Le poignard est une grosse épée parti, celui capacité commune possède : Après avoir été touché, vous souffrez pendant quelques secondes dommages continus! Si vous n’avez que peu d’énergie vitale, une telle attaque peut vous tuer.

Avant une attaque, vous devriez porter une attention particulière à : Ici Malekith joue dans une certaine mesure une danse de l’épéefait tourner sa lame et vise dans une certaine zone dégâts massifs à. Puisqu’il effectue cette attaque très rapidement, vous restez seulement une petite fenêtre d’opportunité esquiver. De plus, il sprintera parfois vers l’avant avec un saut rapide ou une séquence plus forte l’épée souffle dans ta direction feu, que vous devez également toujours esquiver si possible.

Avec notre larme d’imitateur, nous essayons de terminer rapidement la phase 2. © Du logiciel/Bandai Namco

Vos cendres spirituelles devraient en fait encore avoir une bonne partie de leur énergie vitale dans la deuxième phase, c’est pourquoi vous les utilisez peut continuer à utiliser, pour vous accorder une petite pause ou pour vous préparer à la prochaine attaque. De plus, vous pouvez aussi toujours derrière les grands piliers de pierre abritez-vous dans l’arène pour vous soigner.

La clé de la deuxième phase est surtout le moment, car il ne faut jamais quitter le patron des yeux. Toute petite erreur peut signifier la fin pour vous dans ce combat. Tu le possèdes numéro de funambule passionnant avant, mais si vous restez calme et ne précipitez pas les choses, vous pouvez vaincre Malekith.

La victoire peut enfin être célébrée les mains tremblantes. © Du logiciel/Bandai Namco

En récompense pour avoir vaincu Malekith dans « Elden Ring », vous recevrez un énorme 220 000 runes et l’écho de la lame d’ébène.