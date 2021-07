Outlander : scènes préférées de la série

Lorsqu’il a rejoint Netflix, Étranger c’était une simple série basée sur les romans de Diana Gabaldón diffusée par Starz Play aux États-Unis. Mais, une fois arrivée sur la plateforme, le succès mondial était inégalé au point qu’aujourd’hui c’est l’une des fictions d’époque les plus regardées et, pour cette raison, ses protagonistes, Sam Heughan en Jamie Fraser et Caitriona Balfe en Claire Fraser, ont été catapulté à la renommée internationale.







Il y a déjà cinq saisons qui Étranger Il est disponible entre Starz et Netflix et, bientôt, il lancera sa sixième édition qui a terminé son tournage il y a moins d’un mois, même si cela aura une particularité : il sera extra court puisqu’il ne comportera que six épisodes. Aussi long qu’il soit, aucun des chapitres ne pourra dépasser les quatre meilleures scènes de la série.

Top 4 des scènes d’Outlander :

1. La bataille de Culloden :

C’était sans aucun doute l’une des scènes les plus emblématiques de toute la série. Les clans, qui étaient totalement désavantagés, contre les Redcoats qui étaient prêts à les détruire et à coloniser l’Écosse, peu importe qui se blesse.

La bataille de Culloden était la plus emblématique. Photo : (IMDB)



Jamie et Randall ont été les grands protagonistes de cette confrontation. Le premier, le protagoniste, le second, son ennemi juré et un meurtre qui change complètement l’intrigue.

2. Le viol de Jamie par Randall :

Il est impossible de dire que c’est un chapitre agréable à retenir. Jamie, un fugitif écossais, est à nouveau capturé par les tuniques rouges et emmené à Fort William, où il rencontre Black Jack Randall, son pire cauchemar.

A cette occasion, le colonel profite de la faiblesse du personnage pour l’abuser sexuellement. Sans aucun doute, une scène complètement forte, mais totalement admirable pour le niveau d’acteur dont Sam Heughan et Tobías Menzies ont fait preuve.

3. Claire Fraser accusée d’être une sorcière :

C’est l’un des moments les plus tendus de l’histoire d’Outlander. Claire est accusée, avec Gaillis Duncan, de sorcellerie et, à l’époque, le procès n’était pas équitable, mais ils ont été envoyés directement sur le bûcher. Cependant, le protagoniste n’est pas une sorcière et ne peut pas le prouver, mais Jamie arrive au bon moment pour la sauver.

4. Le mariage :

C’était l’un des moments les plus attendus de la série. Malgré le fait que Claire ait été forcée d’épouser Jamie, quand cela s’est produit, les fans sont devenus fous de la passion qui les unissait et de la façon dont, petit à petit, l’amour a commencé à naître.