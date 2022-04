Radagon and the Eldenbiest in Elden Ring: Comment vaincre les boss de l’épopée du jeu de rôle

Attention, les spoilers suivent : À un moment donné, chaque aventure se termine vers sa findonc bien sûr aussi le in Anneau Elden. Cependant, laissons les développeurs de À partir du logiciel ne roule pas sur le vent de la tempête vers le coucher du soleil avant que tu ne sois un dernier essai ont réussi. Si vous avez des problèmes avec le patron de l’épopée du jeu de rôle Si oui, nous vous donnerons quelques conseils ci-dessous.

Le boss final inflige des dégâts brutaux

Comme on le sait, votre objectif dans le RPG d’action est devenir le nouveau Elden Lord et pour cela il vous faut plusieurs demi-dieux s’opposer À un certain moment, l’Arbre de la Terre brûle et vous revenez au capitale Leyndell, qui a maintenant un aspect différent de celui de votre première visite. Trop de vie ne bat plus dans la métropole et après deux combats de boss, le boss final attend.

C’est Radagon de l’Ordre d’Or, le Seigneur Elden régnant, et il est un formidable défi. Ton ennemi n’a qu’une surprise petit marteau dans sa main droite, mais avec celle-ci il peut distribuer correctement. Il renforce également plusieurs de ses attaques magie de la foudreà partir duquel il peut même façonner des armes comme une lance ou des poignards.

En gros il y a seulement deux attaquesdont il faut vraiment se méfier. Une fois que Radagon peut t’attrape et te jette au sol. Puis il devient ton personnage avec son marteau comme une escalope adoucir, qui inflige des dégâts brutaux. Il y a aussi un mouvement où il planant brièvement dans les airs puis tombe au sol. Après cela, une onde de choc se déclenchera et le sol sera recouvert de symboles dorés qui exploseront après quelques secondes. Dans la deuxième phase, le patron peut également se téléporteralors méfiez-vous !

La bonne chose est que chacune de ses attaques est clairement lisible. Avec un peu d’entraînement, vous pourrez certainement l’affronter seul en duel. Si vous prêtez attention à ses attaques, en particulier les deux précédemment citées, et esquive toujours bien, vous le ferez tomber avec le temps. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez bien sûr le faire aussi une incantation utiliser. Cela peut occuper le boss pendant que vous chargez des sorts. La cendre spirituelle devrait idéalement niveau +10 être. Un bon choix sont ceux-ci Mimic Tear ainsi que la méduse fantôme et les cendres des soldats du grand bouclier.

Radagon of the Golden Order est difficile © From Software/Bandai Namco

Cependant, une fois que vous avez vaincu Radagon, la bataille est terminée pas encore gagné. S’il est battu au sol, vous devez quand même le vrai Elden Ring–Affrontez le boss : The Elden Beast ! Entre ces deux combats il y a pas de point de contrôle. Il faut donc commencer le combat avec les potions de soins qu’il vous reste du duel précédent, ce qui peut compliquer les choses. Et oui, si vous mourez contre l’Eldenbeast, vous devez refaites aussi Radagon.

L’Elden Beast maîtrise de puissantes attaques

Le combat final se déroule dans un important arène plus grande au lieu de cela, correspondre à votre énorme adversaire. Les attaques de votre ennemi sont principalement basées sur sainte magie et peut, vous l’avez déjà deviné, puiser une grande partie de votre énergie vitale. Si vous devez avoir de l’équipement, le Le sacrifice atténué Si vous le pouvez, vous devez absolument les créer. Vous pouvez également utiliser le monstre n’attaquez certainement pas avec la magie sacréecar cela lui permet de reconstituer son énergie vitale.

The Elden Beast est le vrai boss final dans « Elden Ring » © From Software/Bandai Namco

Attire immédiatement les regards l’énorme épée, que tient l’Eldenbeast. Non seulement il peut frapper normalement, mais aussi Te lancer des coups, pour ainsi dire. Ici toujours suivre trois coup sur coup. Avec le bon timing, cependant, vous pouvez esquiver ces attaques. Il faut surtout être prudent de petits projectiles dorés, que le patron peut tirer sur vous. Ceux-ci se précipitent également très rapidement et la meilleure option ici est de s’enfuir sur le côté. Il peut aussi faire un nébuleuse étoilée cracher et celui-ci exploser de son feu laisser.

Il faut aussi se lever une autre attaque faites attention : ici, l’Eldenbiest vole d’abord vers le haut vers un trou dans le ciel. Cependant, ce qui se passe sur le terrain pendant cette période est important, car il semble plusieurs anneaux d’orqui se contractent lentement et finissent par exploser. Dès que vous voyez ce mouvement, court jusqu’au bord de l’arène et préparez-vous à contre-attaquer.

Les attaques de l’Elden Beast sont magnifiques, mais elles ont du punch ! © Du logiciel/Bandai Namco

Mais comment pouvez-vous vaincre l’Eldenbeast maintenant ? Tout d’abord, vous pouvez bien sûr à nouveau une incantation accéder à. Ici, nous vous recommandons en premier lieu Larme d’imitation au niveau +10. Pendant que le patron est occupé avec votre sosie, vous devriez passer derrière l’adversaire et le poignarder dans le dos. Si vous attaquez le boss final de front, il peut vous avec son feu rencontrer ou au pire vous enfermer dans une bulle, ce qui cause de gros dégâts. La bête va de temps en temps s’éteint et réapparaît à un autre endroitce qui rend le combat un peu plus long.

Sinon, gardez toujours un œil sur eux parties du corps brillantes de l’Eldenbeast, car il y est particulièrement vulnérable. Ce combat met avant tout ta patience et ta concentration à l’épreuve, c’est pourquoi il ne faut rien précipiter. Cependant, si vous prêtez attention aux attaques susmentionnées et avec de la pratique avoir le temps d’esquivervous pouvez bien faire le boss final « Elden Ring ».

À la fin de la bataille, un nouveau Elden Lord est assis sur le trône ! © Du logiciel/Bandai Namco

En récompense pour avoir vaincu le dieu, vous en recevrez de beaux 500 000 runes et l’Elden Echo. Après cela, vous avez l’histoire de « Elden Ring » complété avec succès et obtient un de tous six fins possibles à voir. Après le générique, vous pouvez décider si vous souhaitez continuer à explorer les terres intermédiaires ou vous diriger directement vers Nouveau jeu+ envie de commencer.