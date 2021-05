«  Élevé par les loups  » ajoute de nouveaux acteurs à la saison 2

« Raised By Wolves » s’est avéré être l’un des premiers grands succès exclusifs sur la plate-forme de streaming HBO Max, ce qui est plus que suffisant pour que sa deuxième saison ait été rapidement approuvée après sa première au milieu de l’année dernière. Un nouveau rapport de Deadline indique que cela sera marqué par l’arrivée de six nouveaux membres dans sa distribution principale.

Dans cette nouvelle saison, Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (The Flash) et Jennifer Saayeng (Cursed), rejoindront à Amanda Collin et Abubakar Salim.

Créé par Aaron Guzikowski sous la production de Ridley Scott, « Raised By Wolves » présente l’histoire de Mère et Père, deux androïdes chargés d’élever des enfants humains sur une planète mystérieuse après la destruction de la Terre en raison d’une grande guerre. Lorsque leur colonie naissante est menacée par des différences religieuses, les deux androïdes doivent trouver un moyen de contrôler les humains grâce à leurs croyances.

La deuxième saison mettra en vedette Mère (Collin) et Père (Salim) avec leur lignée de six enfants humains formant une nouvelle colonie athée dans la zone tropicale de la planète où ils vivent, pour être hantés par la menace constante de la « fils de mère naturelle », qui cherche à conduire les restes de la race humaine à l’extinction.

Christoffersen sera chargé de jouer un soldat athée nommé Cleaver. Selina Jones sera un ancien androïde appelé «grand-mère», construit par la civilisation qui habitait auparavant la planète. Santo sera Vrille, un androïde voyou qui a été modelé sur un humain suicidaire. Harkness sera un autre soldat nommé Tamerlan.

Englebrecht jouera Décima, un éminent scientifique immortel, tandis que Saayeng jouera Nerva, le chef d’un réseau souterrain de vente de biens et de services. Jusqu’à présent, la deuxième saison de « Raised By Wolves » n’a pas de date estimée pour sa première sur HBO Max.