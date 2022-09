Qu’est-il arrivé à Leticia Calderón et quel est son état de santé actuel

célébrités

Leticia Calderón a fait peur à tous ses followers à cause de son état de santé, cependant, elle a profité de ses réseaux sociaux pour apporter la tranquillité d’esprit. Attention!

Leticia Calderon est une actrice mexicaine renommée qui a trouvé un créneau particulier dans le monde des feuilletons où elle travaille depuis les années 1980. L’interprète expérimentée est l’une des plus belles femmes du pays d’Amérique latine et chacune de ses apparitions dans une nouvelle fiction est une nouvelle pour ses followers qui apprécient qu’elle la place à la place d’une véritable star.

De cette manière Leticia Calderon Elle a su être à la fois protagoniste et antagoniste, construisant une carrière impressionnante où elle a participé à d’innombrables programmes télévisés et est toujours active aujourd’hui, même si maintenant elle a aussi une autre activité qui demande du temps et des efforts mais qui la remplit aussi d’amour et de passion : elle est maman! Elle est l’une des femmes les plus aimées du Mexique.

C’est peut-être la raison pour laquelle les fans de Leticia Calderon étaient très inquiets lorsque l’actrice de émeraude Oui Valeria et Maximilien Elle a été admise à l’hôpital pendant quelques jours, apparemment dans un état délicat, comme le disaient les informations, bien que rien n’ait pu être confirmé tant qu’elle n’aurait pas eu le mot même de cette figure mexicaine qui aurait eu du mal.

Comment va Leticia Calderon ?

chanceux pour tout le monde Leticia Calderon Elle était déjà relaxée et elle a profité de ses réseaux sociaux pour informer toutes les personnes préoccupées par cette situation que « c’est bien ». L’actrice est apparue dans TIC Tac danser avec son fils et a déclaré ce qui suit sur Internet : « Après mon opération de reflux, je vais très bien. Merci »ainsi la raison de son hospitalisation et son état actuel ont été révélés.

Leticia Calderon Elle est l’une des plus belles femmes du Mexique et grâce à une personnalité forte et enjouée, elle a pu traverser ce moment difficile qui était sûrement encore plus facile à gérer avec les immenses démonstrations d’affection qu’elle a reçues de ses followers et plus important encore la l’amour de ses amis, ses enfants qui sont en ce moment le centre même de sa vie.

