Le retour surprise du créateur de mode de She-Hulk, Luke Jacobson, de la série Dakota North de Marvel

Dans le dernier épisode de She-Hulk : avocate, « Mean, Green, and Straight Versed Into These Jeans », la géante de jade éponyme (Tatiana Maslany) rencontre le créateur de mode Luke Jacobson (Griffin Matthews). Ce personnage clé est une coupe profonde des panneaux de Marvel Comics, apparaissant pour la première fois dans un titre qui ne se connecte pas avec la continuité principale des super-héros : Dakota du Nord.





Sur le tapis rouge lors de la première de la série, Matthews a parlé d’être casté dans le MCU, déclarant qu’essayer de contenir son excitation est futile : « [y]Vous ne faites que crier », a déclaré Matthews. « Je ne savais pas ce qui se passait. Ils gardent tout très, très secret. Je ne me suis pas excité jusqu’à ce qu’ils soient comme, alors laissez-moi vous dire qui vous êtes. Matthews a ensuite confirmé que Jacobson continuera à apparaître dans la première saison de Elle-Hulkindiquant que le personnage apparaîtra dans l’épisode 5 « et au-delà ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Jacobson est apparu pour la première fois dans Dakota du Nord (1986) #1 de Martha Thomases, Tony Salmons, Christie Scheele et Jim Novak. Le numéro était sous-titré « Design for Dying » et Jacobson figurait en bonne place dans l’intrigue. L’histoire a suivi la détective privée North alors qu’elle s’occupait d’un cas pour le créateur de mode Jacobson, qui était harcelé par « des lettres et des appels téléphoniques désagréables », ce qui a conduit quelqu’un à lancer une bombe puante dans son bureau lors d’une réunion importante. North résout l’affaire avec succès et, dans un épilogue se déroulant lors d’une des fêtes de Jacobson plusieurs semaines plus tard, North remarque qu’elle aime « un homme dont les chèques sont encaissés ».

A la fin du cinquième épisode de Elle-Hulk, il a été révélé que l’un des autres clients de Luke Jacobson n’était autre que Matt Murdock (Charlie Cox), alias Daredevil. Cela a du sens, puisque le personnage de North a finalement fait partie de la continuité principale de Marvel Comics, apparaissant dans Casse-cou.





Rencontrez Ronnie: Les nombreux tailleurs de Daredevil

Bandes dessinées Marvel

Dans les panneaux de Marvel Comics, qui dépeignent un monde où les Avengers ne sont qu’une partie du paysage, l’idée de créateurs de mode spécialisés dans les costumes pour les super-héroïques n’a rien de nouveau. Un seul exemple est Ronnie, qui dirige un magasin appelé Big Ronnie’s Custom Battle Spandex, vu pour la première fois en L’incroyable Gwenpool (2016) #1 par Christopher Hastings, Gurihiru, Danilo Beyruth, Tamra Bonvillain et Clayton Cowles.

Cependant, selon le dialogue (et une publicité sur une fenêtre) dans ce numéro, Ronnie est également responsable de la fabrication d’au moins un costume pour Daredevil. De combien de créateurs de mode un avocat a-t-il besoin ? Peut-être que les réponses seront révélées dans les prochains épisodes de Elle-Hulk.

Nouveaux épisodes de Elle-Hulk sont disponibles en streaming les jeudis sur Disney+.