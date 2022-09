Peut-on voir Palmer sur Netflix ?

in

Palmer est une histoire émouvante où un ex-détenu tente de faire une différence dans la vie d’un garçon en difficulté. Pouvez-vous le trouver sur Netflix?

©IMDBPalmier

Palmier est un film de 2021 mettant en vedette Justin Timberlake où le musicien et acteur incarne un ancien joueur de football américain qui sort de prison après douze ans d’arrestation pour tentative de meurtre et vol à main armée. Il emménage avec sa grand-mère Vivian qui garde occasionnellement un garçon nommé Sam, qui est identifié à des activités féminines comme les princesses et les goûters.

La mère de Sam, Shelly, est une toxicomane qui a du mal à assumer son rôle de responsable du garçon. Cette situation deviendra bientôt pertinente dans la vie d’Eddie Palmer qui, après la mort de Vivian, tentera de prendre la garde de Sam une fois qu’il aura découvert la situation de maltraitance subie par le petit garçon. Malheureusement, l’ancien footballeur ne pourra pas faire grand-chose pour son palmarès.

Palmier il noue une relation amicale avec Maggie, l’enseignante de Sam, et lui explique la raison pour laquelle il a été emprisonné dans le passé. Après s’être blessé en jouant au football, il a perdu sa bourse universitaire et a commencé à prendre des pilules, alors pour se financer, il a décidé de voler le coffre-fort d’une famille riche, mais le propriétaire est venu et il l’a presque battu à mort avec une batte de baseball. Maggie lui dit qu’aujourd’hui est un « bon homme » soulignant tout ce qu’il fait pour Sam.

Pouvez-vous regarder Palmer sur Netflix?

Le film a été un succès complet en termes de critiques spécialisées, Tomates pourries attribué un taux d’acceptation de 72% ajouté aux impressionnants 87% que la bande de Justin Timberlake selon l’avis du public en général qui a décidé de partager son avis sur Palmier sur ce site spécialisé pour ce genre de problèmes. Alors, où pouvez-vous regarder ce film en streaming ?

Palmier non disponible dans le catalogue Netflix mais vous pouvez le trouver sur la plateforme AppleTV+. Tu sais déjà que si tu veux voir Justin Timberlake dans un rôle joué où la capacité d’acteur de cette figure du cinéma et de la musique est révélée, vous devez avoir accès à ce service car c’est le seul où vous pouvez actuellement voir cette histoire émouvante.

Le film Palmier met en vedette Justin Timberlake dans Eddie Palmer, Ryder Allen dans Sam, Alisha Wainwright dans Maggie Hayes, June Squibb dans Vivian Palmer, Juno Temple dans Shelly, Jesse C. Boyd dans Coles, JD Evermore dans Forbes principal et Lance E. Nichols dans Sibs. Le film est réalisé par Fisher Stevens avec des livres de Cheryl Guerriero.

