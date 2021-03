Final Fantasy VII Remake Yuffie DLC détaillé, sera de deux chapitres

Square Enix a publié quelques détails plus fins sur Episode Yuffie – le DLC Final Fantasy VII Remake qui sera exclusif à PlayStation 5 une fois que Final Fantasy VII Remake Intergrade sera lancé cet été. Comme le montre la bande-annonce de révélation, vous jouerez le rôle du jeune ninja tout au long de cette escapade et vous serez rejoint par un nouveau personnage nommé Sonon.

Sonon n’est pas totalement jouable au combat, mais Yuffie sera capable de réussir des attaques par équipe avec son aide. De plus, l’arme shuriken géante de Yuffie lui permet de se battre à n’importe quelle distance, ce qui devrait permettre un certain degré de stratégie.

Quant à l’histoire de l’épisode Yuffie, tout ce que nous savons, c’est qu’elle sera répartie sur deux «chapitres». Nous ne savons évidemment pas combien de temps dureront ces chapitres, mais si cela ressemble au jeu principal, nous parierions probablement que ce DLC ne durera que quelques heures au maximum. J’espère que c’est divertissant tant que ça dure.

Nous ne savons pas non plus combien coûtera l’épisode Yuffie – juste qu’il doit être acheté séparément de Remake Intergrade. Nul doute que nous aurons beaucoup plus d’informations au cours des prochains mois.

Oh, et ce gars à l’air énervé avec les cheveux fous de la remorque? Des fans plus dévoués l’ont peut-être déjà reconnu: il s’appelle Weiss, et il est issu du triste titre PS2 Dirge of Cerberus. Heureusement, il ne semble pas que Weiss fasse partie du récit du DLC. Au lieu de cela, il est prêt à être un boss puissant que vous pouvez combattre dans l’arène VR du jeu. phew.

Avez-vous hâte d’Intergrade? Avez-vous de grands espoirs pour l’épisode Yuffie? Volez de la matière dans la section commentaires ci-dessous.