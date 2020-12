Alice Cooper partage ce qu’elle considère comme « l’une des chansons les plus étranges qu’elle ait jamais faites »

La vétéran du hard rock Alice Cooper prépare la sortie de son nouvel album studio « Histoires de Detroit», Et aujourd’hui, il a présenté à ses fans un deuxième single, qu’il décrit comme l’un des emplois les plus étranges de sa carrière, qui porte le titre de«Notre amour changera le monde».

« Je crois que ‘Notre amour changera le monde‘est l’une des chansons les plus étranges que j’ai jamais faites et c’est celle qui nous est venue par quelqu’un d’autre, un autre écrivain de Détroit», A-t-il assuré Tonnelier concernant la chanson.

Et c’était tellement étrange, parce qu’elle était heureuse et ce qu’elle a dit était tout sauf heureux, c’est juste une belle juxtaposition. Et j’ai immédiatement dit: « D’accord, ça va être génial. » La musique dit une chose et les paroles disent autre chose. J’adore cette chanson. C’est totalement différent de tout ce qui se trouve sur l’album. «

Concernant le reste de « Histoires de DetroitCuivre ajouté dans la déclaration:Détroit C’était le berceau du hard rock en colère. Après ne pas aller ailleurs dans le États Unis (Musicalement ou à cause de l’image), Détroit c’était le seul endroit qui reconnaissait le style de guitare, le son hard rock et notre performance sur scène folle. «

Détroit était un paradis pour les marginaux. Et quand ils ont découvert que j’étais né à l’est de la ville, nous étions chez nous.

Au cours du dernier mois, Alice Cooper partagerait une couverture de « Rock & roll», Thème du groupe mythique Le Velvet Underground. Cette nouvelle version fera également partie de son prochain album. Bien que le groupe soit originaire de New York, le thème a ses liens avec Motor City.

En 1971, le groupe Détroit a enregistré sa propre reprise de la chanson, qui a été produite par Bob Ezrin. Cette version a atteint les oreilles de Lou Reed, ce qui vous encouragerait à faire équipe avec Ezrin produire « Berlin», Album sorti en 1973, qui reste l’une de ses œuvres les plus reconnues.