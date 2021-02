Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Assassin’s Creed Valhalla revient dans un top 10 très familier

Il y a des raisons parfaitement solides pour lesquelles le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni est assez calme pour le moment. Le pays est verrouillé, pour sa part, et le calendrier de sortie a été plutôt calme au cours des premières semaines de 2021. Nous savons ces choses, mais cela n’aide pas cet auteur aux yeux de lundi matin qui essaie d’évoquer des choses à dire sur un top 10 que nous avons vu un million de fois. Au moins, nous avons dû compléter le premier paragraphe avec des plaintes – c’est ainsi que vous savez qu’il s’agit d’un article britannique.

En effet, le top 10 sera très familier à quiconque garde un œil. Les exclusivités de Nintendo sont encore une fois assez dominantes, tandis que des jeux comme Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops Cold War et FIFA 21 font tourner les choses pour PlayStation. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tombe avec style du cinquième au 12e rang, tandis qu’Assassin’s Creed Valhalla bénéficie d’une légère bosse, passant du 12e au 10e. Le RPG en monde ouvert d’Ubisoft est le seul jeu du top 10 qui n’était pas là la semaine dernière, alors merci pour le très léger changement de décor.

Les choses vont probablement se ressembler jusqu’à ce que les gros frappeurs commencent à atterrir. Pour PS5 et PS4, cela signifie des titres comme Persona 5 Strikers, Yakuza: Like a Dragon et Outriders, un peu plus loin. Voici le top 10 physique actuel dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 6 février 2021