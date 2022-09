Qu’est-il arrivé à Glenda Cleveland, la voisine qui a dénoncé Jeffrey Dahmer

Comme représenté sur la « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer» (« Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer »), la série Netflix creada por Ryan Murphy (“American Horror Story”) e Ian Brennan (“El político”), Glenda Cleveland es la vecina del “Carnicero de Milwaukee” que en varias oportunidades denunció situaciones extrañas en el apartamento de Dahmer, pero que fue ignorada por la police.

Bien qu’il n’habite pas dans le même immeuble que Dahmer, comme le montre le mini-série avec Evan Petersmais dans un bâtiment adjacent, elle a été témoin de plusieurs incidents qui l’ont incitée à appeler les autorités, elle a même essayé de contacter le FBI, mais en vain.

Le 27 mai 1991, la fille et la nièce de Glenda Cleveland ont vu Konerak Sinthasomphone, 14 ans, s’échapper de l’appartement de Jeffrey Dahmer, mais lorsque la police s’est présentée, le « Milwaukee Monster » a amené les policiers à croire qu’il s’agissait de son amant et qu’il était un adulte. .

Malgré l’insistance de Cleveland, la police n’a pas pris la peine de confirmer les affirmations de Dahmer. et ils ont ramené Konerak à l’appartement de Jeffrey et lui ont permis de devenir l’une des victimes du « Milwaukee Cannibal ».

Niecy Nash dans le rôle de Glenda Cleveland, la voisine de Dahmer, dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À GLENDA CLEVELAND, LA VOISINE DE JEFFREY DAHMER ?

Après l’arrestation de Jeffrey Dahmer en juillet 1991, Glenda Cleveland est restée dans son appartement de la 25e rue jusqu’en 2009.s’est consacrée à aider à prendre soin de ses petits-enfants et est devenue un héros local pour sa collaboration sur l’affaire, en fait, le service de police de Milwaukee l’a honorée personnellement.

De plus, elle a reçu plusieurs prix de groupes de femmes, a été officiellement honorée par le conseil municipal et le conseil du comté et a été qualifiée de citoyenne modèle par le maire John Norquist.

En 2009, il a déménagé à moins d’un mile de la 32e rue et du Wisconsin, où son corps a été retrouvé le 24 décembre 2011.. Selon les rapports de police, Glenda Cleveland est décédée à l’âge de 56 ans de causes naturelles, causées par une maladie cardiaque et une hypertension artérielle.

Les habitants de Cleveland ont alerté la police de Milwaukee, car ils n’avaient pas vu Glenda depuis plusieurs jours. Lorsque les agents sont entrés dans son appartement, ils ont trouvé son corps sur le sol, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel.