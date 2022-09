Robocop contre Terminator : qui gagne ce combat ?

Cinéma

Robocop et Terminator sont des bannières de science-fiction et le public s’est souvent demandé quel personnage gagnerait une bataille entre eux. Attention!

©IMDBTerminator et Robocop

terminateur est le film de science-fiction où l’ancien culturiste et acteur Arnold Schwarzenegger il a pris un nouvel élan dans sa carrière d’interprète qui le placerait plus tard comme l’une des grandes figures du genre d’action. Dans ce cas, il personnifie un robot du futur envoyé par Skynet pour éliminer John Connor, qui deviendra le brave chef des humains dans la guerre contre les machines.

Pour sa part Robotcop dans sa version originale est réalisée par Pierre Weller qui a prêté son corps à Alex Murphy, un policier du Détroit du futur qui est assiégé par le crime et lors d’une patrouille il est mortellement blessé par un groupe de criminels pour être plus tard converti par l’organisation OCP en un cyborg qui se bat pour la Loi dans cette ville corrompue.

Que se passerait-il si ces personnages se croisaient sur grand écran ? Le film le plus réussi terminateur En ce qui concerne le box-office, il s’agit du deuxième volet de la franchise intitulé Jour du jugement dernier qui est dirigée par James Cameron et a réussi à récolter 520 millions de dollars dans le monde devenant le plus gros succès commercial de 1991. Le nombre de Robotcop ils sont plus modestes avec 53,4 millions de dollars au box-office mais avec un bémol : aujourd’hui c’est un film « culte » en plus d’être le premier de plusieurs entrées.

Un policier du futur contre une machine à tuer

Revenons à l’affrontement entre ces personnages… Dans spoilers Nous laissons libre cours à notre imagination et plaçons l’action à Detroit, où un jeune John Connor se cache avec sa mère Sarah jusqu’à ce que Skynet parvienne à les détecter et envoie le T-800 à leur recherche pour les éliminer. Robotcop puis il doit protéger le futur chef de la résistance humaine contre les machines. Quelle ironie !

La vérité est que l’endosquelette du terminateur Le modèle T-800 est très solide et des armes de gros calibre sont nécessaires pour le frapper. D’autre part, l’armure Robotcop Il n’est pas non plus facile d’être pénétré, donc le combat entre ces personnages peut s’étendre pas mal, générant même beaucoup de dégâts dans les zones où se déroule la bataille et, selon nos calculs, le personnage de Schwarzenegger aurait un petit avantage sur celui de Peter Weller.

Qui gagnerait la bataille ? Sûrement Robotcop se sacrifierait pour éliminer d’une manière ou d’une autre terminateur En plus d’avoir l’aide de Sarah et John Connor qui sont prêts à faire face aux menaces que Skynet n’arrête pas d’envoyer du futur où les machines dominent la planète entière. Alex Murphy ne permettrait pas au T-800 d’enfreindre la loi en assassinant John ! Dans spoilers nous pensons que le cyberpolicier trouverait le point faible de son adversaire et le vaincra même en donnant sa vie pour cet objectif.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂