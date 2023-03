Les créateurs de The Last of Us s’adressent au père d’Ellie et à la scène clé de la finale de la saison

Cette histoire contient des SPOILERS pour la finale de la saison de The Last of Us





Tel que rapporté par ScreenRant, Le dernier d’entre nous créateurs Neil Druckman et Craig Mazin a récemment révélé pourquoi la finale de la saison n’a pas montré le père d’Ellie pendant la scène de la naissance. Le dernier d’entre nous‘ Le dernier épisode de la première saison a commencé avec la mère d’Ellie, Anna (jouée par Ashley Johnson), se cachant dans une maison abandonnée tout en essayant de fuir un infecté. Malheureusement pour Anna, l’infecté parvient à s’introduire dans la maison et à l’attaquer. Bien que la mère d’Ellie soit capable de tuer la créature, elle se fait mordre dans le processus, révélant aux téléspectateurs la nature de l’immunité d’Ellie aux personnes infectées.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une récente conférence de presse pour Le dernier d’entre nous, SR a appris pourquoi Druckmann et Mazin ont choisi de ne pas inclure le père d’Ellie dans la scène de naissance. Lors de la conférence, Druckmann (qui est aussi le créateur de Le dernier d’entre nous jeu vidéo) a déclaré que tout en travaillant sur la série HBO, Druckmann et Mazin ont estimé qu’il était plus intéressant que Joel remplisse le rôle parental pour Ellie.

Druckmann a déclaré: « Je dirai qu’il y avait des trucs écrits pour la maman et le papa quand nous parlions à l’autre studio de jeu pour potentiellement faire tout un jeu Anna, dont le point culminant était cette scène – je suis réticent à dire quoi que ce soit à ce sujet, car comme je l’ai maintenant découvert à plusieurs reprises, des histoires que je considère comme des échecs et qui ne verront jamais la lumière du jour voient parfois la lumière du jour. »

Il a ajouté: « Donc, tout ce que je dirai, c’est dans notre calcul de notre ingénierie dans les décisions que nous avons prises sur la raison pour laquelle nous avons choisi ce que nous avons choisi, ou comment nous l’avons placé, ce genre d’iconographie religieuse pour Ellie n’était pas dans notre calcul , ça n’a jamais été une conversation pour nous. »





Craig Mazin a déclaré qu’il n’avait jamais été « curieux au sujet du père d’Ellie ».

Télévision Warner Bros.

Mazin a déclaré: « Ce n’était pas directement, bien qu’il y ait eu des moments même dans la description, cela peut même le dire dans le scénario du moment où Marlene arrive pour trouver Anna avec Ellie, et il y a du sang et des morts infectés et Anna tient un couteau pour elle et elle a été infectée. Nous avons dit que c’était comme la mère et l’enfant la plus foutue Pieta que vous ayez jamais vue. Vous pouvez donc certainement établir des liens superficiels là-bas, mais je n’ai jamais eu ma propre curiosité à propos du père d’Ellie . »

Il a poursuivi: « D’une certaine manière, c’est presque mieux si, dans mon esprit, la fille de Joel existe et qu’il rencontre ensuite Ellie, et tout le processus consiste à dire à quel point il est difficile de laisser quelqu’un d’autre entrer quand vous avez fermé cette porte et cloué pour toujours. Mais Ellie n’en a pas, cette porte est ouverte, cette pièce n’a jamais été occupée, et Joel y entre presque immédiatement. J’aime ça, j’aime l’idée que la pièce est ouverte et vide et même, même si nous n’en savons rien, c’est assez intéressant. »